Paola Olmedo confiesa la verdad a espaldas de José María Almoguera: 'No he sabido...'

Paola Olmedo decidió hace pocas semanas que ya era hora de romper su silencio. La ex de José María Almoguera ha concedido una entrevista a TardeAR en la que habla de aspectos hasta ahora desconocidos de la que fuera su familia política.

La argentina ya desveló lo duro y complicado que fue el proceso de separación. Ahora, además, ha dado a entender en qué se equivocó en primera persona. “No he sabido controlar nada”, se ha lamentado Paola, refiriéndose a todo lo que se ha hablado durante este tiempo.

Una complicada situación personal que le está superando en estos momentos provocándole problemas físicos y psicológicos. Olmedo ha reconocido que no se encuentra bien y que no es fácil romper una relación, y menos aún teniendo un bebé de pocos meses.

Paola Olmedo se lamenta del error que cometió y no supo controlar

La exnuera de Carmen Borrego ha insistido en su postura de no negociar con la exposición mediática de su pequeño. Paola ha vuelto a dejar claro que no sabía que la madre de su ex tenía intención de vender su embarazo.

“No sabía que el estar yo embarazada podría haber sido un negocio. No iba a vender una cosa para que mi hijo esté expuesto siempre, no. Con mis hijos no juego”, ha asegurado.

La esteticien ha aclarado la razón por la que se negaba a que su estado de gestación se hiciera público. "Estaba 13 días de embarazo, le dimos la noticia y Carmen dijo: «Por qué no vendemos la noticia del embarazo»", comenzaba diciendo.

Sin embargo, era algo que tanto ella como su entonces pareja querían llevar "en privado". Aun así, Carmen Borrego alegó que era algo que "tarde o temprano" se iba a saber.

Olmedo, además, justifica su decisión al explicar que ni siquiera se lo había comunicado a sus seres queridos. "¿A quién le cabe en la cabeza que yo vendería esto?", se ha preguntado.

Cuando la noticia de su embarazo trascendió, Paola no pudo contener su indignación. Un enfado que responde al hecho de que su suegra vendiera algo sobre su vida que le afectaba a ella en primera persona.

Olmedo acusa a su ex de exponer al hijo que tienen en común

"Ella va a ser abuela. Pero la madre soy yo. ¿Me has escrito a mí? ¿Me has dicho, lo van a sacar?", se preguntaba nuevamente Paola Olmedo.

Una controvertida situación que, tal y como ahora reconoce la ex de Almoguera, no supo controlar. Olmedo, lejos de quedarse ahí, ha acusado a su expareja de no haber gestionado bien las cosas.

"Debería disculparse toda la vida con su hijo", dejaba caer Olmedo sobre lo que José María Almoguera deberá hacer con el hijo de ambos cuando este sea mayor. Y es que, según ella, su ex no ha tenido reparos en exponer públicamente al pequeño.