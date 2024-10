María Patiño sorprende al confesar quién ha filtrado el embarazo de Sofía Suescun

María Patiño revolucionó a los medios tras anunciar en exclusiva que Sofía Suescun estaba embarazada. El revuelo fue máximo, pero sus protagonistas no han tardado en desmentir la información de Patiño poniendo en duda su credibilidad. María se ha sentido señalada y no ha dudado en tirar de la manta y desvelar ante todos de dónde le vino la exclusiva.

Patiño sorprendió al confesar quién filtró el embarazo de Sofía: la madre de Kiko Jiménez. Así lo desveló en Ni que fuéramos para sorpresa de los colaboradores que se quedaron sin poder articular palabra alguna.

María Patiño desvela quién filtró que Sofía Suescun estaba embarazada

Hace unos días María Patiño dio la exclusiva de que Sofía Suescun estaba embarazada y las reacciones no tardaron en llegar. Aunque aseguró que la información “no la tengo contrastada”, se aventuró a darla, segura de que era totalmente cierta. No obstante, este domingo, Kiko Jiménez lo desmintió todo en Fiesta.

“No sé de dónde sacan la noticia, de repente, salta la noticia sin contrastar, que es la moda ahora”, afirmó Kiko. Estas palabras fueron un claro mensaje a Ni que fuéramos que María no tardó en dar respuesta. Para ello, Patiño sorprendió en la tarde de ayer desvelando quién filtró el embarazo: la madre de Kiko.

Fue el pasado jueves 26 de septiembre cuando la presentadora dio la noticia del embarazo de Sofía. Si bien explicó que estaba sin contrastar por los protagonistas, no dudó en su veracidad dada la fuente de la que provenía. Sobre todo, porque venía de Linares, el pueblo de donde es Kiko y, por tanto, cerca del “lugar de los hechos”.

Pero María fue un paso más allá tras las últimas declaraciones del novio de Sofía Suescun, poniendo en duda su credibilidad. Visiblemente molesta, sorprendió al desvelar que la información venía directamente de la madre de Jiménez.

“Me llamaron de Linares y me dijeron que habían visto a la madre de Kiko contándoselo a unos familiares”, confesó Patiño. El plató enmudeció ante esta información, pues nadie se esperaba que alguien tan cercano a la pareja les hubiera traicionado.

María Patiño desenmascara al novio de Sofía Suescun

Las palabras que el novio de Sofía dijo en Fiesta dudando de la credibilidad de Patiño no tardaron en hacer reaccionar a la presentadora. Una de las cosas que menos soporta María es que se dude de su trabajo y Kiko lo hizo en el plató de Emma García.

“Es la moda ahora de repente, decir “exclusiva” sin contrastar, me pueden llamar a mí y yo digo «es falso»”, contó el colaborador. Lo que no dijo es que, después de que María diera la noticia, Javier de Hoyos habló con él para contrastar la información.

Según contó Javier, Kiko “no me lo ha desmentido”, ni tampoco lo confirmó, simplemente se limitó a decir que “estoy entrenando”. Por tanto, el novio de Sofía Suescun mintió al decir que no sabía de dónde salía la noticia y que él lo hubiera desmentido al momento.

Este doble juego del exsuperviviente fue lo que molestó a Patiño, que no tardó en arremeter contra el jienense. “Qué manipulador eres, lo que me hace dudar de si me habrás contado toda la verdad sobre Maite”, dijo María.

El programa también se puso en contacto con Carmina, la madre de Kiko, para contrastar la información, pero esta tampoco desmintió la noticia. “No te voy a decir nada”, se limitó a decir. Pese a todo, Patiño sostiene que la noticia vino de Linares y solo el tiempo dirá si Sofía está embarazada o no.