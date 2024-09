Maite Galdeano toma una dura decisión tras anunciarse el embarazo de Sofía Suescun

Maite Galdeano lleva desde el pasado mes de agosto protagonizando un mediático enfrentamiento con Sofía Suescun y Kiko Jiménez. La navarra ha tenido ocasión de explicar en un plató las diferencias que mantiene tanto con su hija como con el novio de esta. Ahora, tras salir a la luz el embarazo de Sofía, Maite ha tomado una drástica decisión que no ha pasado desapercibida.

La madre de Sofía Suescun ha optado por el silencio. Si bien podría pensarse que una noticia así podría provocar el acercamiento entre madre e hija, lo cierto es que no es así.

Maite sigue firme en su postura y no parece dispuesta a dar su brazo a torcer. Precisamente hace pocos días la que fuera concursante de Gran Hermano 16 reaparecía en redes para aclarar que intentaría salir adelante. "Estoy llena de heridas, resurgiendo de las cenizas, pero con una fuerza arrolladora que me caracteriza", comentaba en un vídeo.

Maite Galdeano decide guardar silencio mientras todos hablan del embarazo de Sofía

Fue el jueves cuando María Patiño anunció en exclusiva en Ni que fuéramos que una fuente fiable le había comunicado que Sofía está embarazada. Poco después, todas las miradas estaban puestas en Maite Galdeano.

La que fuera conductora de autobuses en Pamplona ha reaparecido en el Cabo de Palos, Murcia. La navarra se ha dejado fotografiar junto a dos amigas en uno de los faros más imponentes de España. Con el Mediterráneo como escenario de fondo, Maite asegura estar valorando lo que tiene alrededor en estos momentos.

Sin hacer referencia a la posibilidad de convertirse en abuela en los próximos meses, Galdeano mostraba a sus seguidores que había ido con sus amigas a comer a un restaurante. A continuación, las tres terminaron el día con una ruta hasta el citado faro de la costa murciana.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que se rumorea que Sofía Suescun está embarazada. Ya sucedió cuando mantenía una relación con Alejandro Albalá, quien curiosamente ahora es el confidente de Maite. Fue tras el regreso de Sofía de Supervivientes 2018 cuando se comentó que podría estar esperando su primer hijo.

Ya se rumoreó que Sofía Suescun podría estar embarazada

"Desde que fui a Supervivientes no tomo métodos anticonceptivos y hasta que no me vuelva la regla no puedo tomar nada. He estado intimando con Alejandro, solo he estado con él", confesaba entonces la influencer.

Suescun, que tenía 21 años, reconoció que no quería convertirse en madre: "No. A esta edad no. Y no hay que hacer tonterías".

De confirmarse el embarazo de Sofía habrá que observar si Maite deja atrás sus diferencias con su hija y realiza un acercamiento. Mientras tanto Galdeano guarda silencio, y su perfil de redes sociales también, al parecer le han hackeado la cuenta, razón por la que se ha quedado sin contenido.