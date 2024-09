Giro de 180º a la relación de Alejandro Albalá y Maite Galdeano: ‘Me da pena que…’

El mundo del corazón no deja de sorprender, y esta vez Alejandro Albalá y Maite Galdeano vuelven a estar en el centro de la polémica. La relación entre ambos siempre ha sido un tema de interés, especialmente por su cercanía a Sofía Suescun, hija de Maite y expareja de Albalá. Ambos sorprendieron con la buena relación que tenían tras sus desencuentros en el pasado.

Alejandro Albalá y Maite Galdeano han pasado de ser enemigos a mostrar cierto acercamiento, especialmente tras la ruptura de Albalá con Sofía Suescun. Maite nunca ocultó su desagrado hacia Albalá mientras este salía con su hija. Todo cambió cuando Sofía Suescun comenzó una relación con Kiko Jiménez, lo que permitió una cierta distensión en la relación entre Maite y Albalá.

Alejandro Albalá, disgustado con la actitud de Maite Galdeano

A pesar de ese aparente acercamiento, la realidad parece ser muy distinta. En una reciente aparición en televisión, Maite Galdeano ha declarado sentirse engañada por Alejandro Albalá tras un reciente encuentro entre ambos. Durante su intervención en el programa ¡De Viernes!, Maite no dudó en cargar contra él, afirmando que se sintió traicionada.

Por su parte, Alejandro Albalá no ha tardado en responder a estas acusaciones, haciéndolo en directo en Fiesta. En sus declaraciones, Albalá explicó que fue ella quien lo buscó para verse, no una vez, sino varias. “Dijo que le habíamos hecho una encerrona y me dejó de aprovechado. Un amigo me dijo que Maite quería verme y quería quedar”, explicó.

Alejandro Albalá contó que cuando se encontró con Maite, la vio “mal” y “desencajada”, por lo que decidió apoyarla. Sin embargo, lejos de recibir gratitud por su gesto, se encontró con una dura reacción por parte de ella.

“Me da pena que una persona a la que intenté ayudar me lo pague así”, expresó en su intervención. Estas palabras reflejan el descontento de Alejandro Albalá, quien se siente utilizado por la madre de su expareja. “La que me ha buscado ha sido ella. Estoy mal, me ha utilizado”, sentenció, mostrando claramente su decepción.

Esta nueva confrontación entre Alejandro Albalá y Maite Galdeano no ha dejado a nadie indiferente. Durante su intervención, demostró que la conversación entre ellos no se limitó a un solo encuentro, sino que mantuvieron varias conversaciones. “Otro día estuvimos hablando una hora y cuarenta minutos”, afirmó, dando a entender que Maite había sido quien insistió en retomar el contacto.

Además de expresar su malestar hacia Maite, Albalá también aprovechó para mencionar el conflicto familiar que envuelve a los Galdeano y los Jiménez. Por su parte, no le da importancia a la disputa pública entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano.

Alejandro Albalá no dudó en señalar que todo es parte de un “montaje mediático”. “Ellos son unos montajistas, la cúpula de los Galdeano y los Jiménez. Meto a todos porque no me creo a nadie”, comentó Albalá.

Este último desencuentro ha vuelto a poner a Alejandro Albalá y Maite Galdeano en el centro del interés mediático. Ambos han dejado claro que, aunque han intentado acercarse, sus diferencias siguen siendo profundas. La pregunta ahora es si esta nueva pelea terminará definitivamente con cualquier posibilidad de reconciliación o si, como ha ocurrido en el pasado, veremos más capítulos en esta compleja relación.