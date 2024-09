Mar Flores aclara la ausencia de Carlo Costanzia en su día clave: ‘Seguro que…’

Mar Flores ha protagonizado uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. La reconocida modelo presentó su nueva cápsula de moda para la firma Malne en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Esta colección marca su debut como diseñadora, una faceta que ha decidido explorar y que, según ella misma afirma, llevaba “en la sangre”.

El éxito de la presentación no pasó desapercibido, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Carlo Costanzia, su hijo mayor. La prensa no tardó en preguntarle sobre su inesperada falta en este día tan crucial para Mar Flores. Su respuesta, aunque educada, dejó algunas dudas en el aire, sugiriendo que quizá no estaba al tanto de los motivos de la ausencia de Carlo.

Mar Flores responde a las preguntas sobre la ausencia de su hijo, Carlo Costanzia

Mar Flores siempre ha sido muy reservada respecto a su vida privada. Su carrera comenzó en las pasarelas hace varias décadas, donde alcanzó gran reconocimiento a nivel internacional. Sin embargo, su vida personal ha estado bajo el foco mediático por diversas razones, incluyendo su relación con sus hijos, especialmente con Carlo Costanzia.

Carlo ha sido siempre uno de los pilares en la vida de Mar. A lo largo de los años, la relación entre madre e hijo ha sido un tema recurrente en los medios. En esta ocasión, su ausencia en uno de los días más importantes de la carrera de su madre ha despertado una serie de especulaciones.

Durante el evento, Mar Flores se mostró radiante y agradecida por la acogida de su colección. Afirmó sentirse plena y feliz de poder cumplir uno de sus grandes sueños. “La moda siempre ha sido parte de mi vida, y hoy siento que estoy donde debería estar”, declaró a los medios.

Sin embargo, al ser cuestionada por la ausencia de Carlo Costanzia, su respuesta fue más bien vaga. “Seguro que sí viene, hay muchísimo tráfico, seguro que llegará”, declaró. A pesar de su optimismo, el joven nunca llegó al evento, lo que ha generado aún más preguntas.

La relación de Mar con Carlo ha sido siempre cercana, pero este inesperado “plantón” ha despertado las alarmas sobre posibles tensiones entre ellos. Aunque ella intentó quitarle hierro al asunto, su rostro dejó entrever cierta preocupación.

Mar Flores también fue consultada sobre el próximo nacimiento de su primer nieto. Aunque evitó dar demasiados detalles, lo describió como “algo natural”, lo que sugiere que la familia está expectante por el nuevo miembro. No obstante, dejó claro que este tema es algo “más que hablado” dentro del círculo familiar y que prefiere mantenerlo en la intimidad.

El debut de Mar Flores como diseñadora ha sido uno de los eventos más comentados de la semana en el mundo de la moda. Su elegancia, su profesionalismo y su pasión por la moda quedaron más que evidentes en cada uno de sus diseños. Sin embargo, la ausencia de Carlo Costanzia sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo por la respuesta ambigua que dio Mar Flores al respecto.