Bad Gyal, la hija más famosa de Eduard Farelo y Eva Solé, da la noticia más inesperada

Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, ha vuelto a situarse en el foco de la polémica. La joven es famosa desde la cuna por ser hija del actor Eduard Farelo y de Eva Solé, sin embargo, poco tardó en destacar por sí misma en el mundo de la música. De hecho, ha conseguido ser una de las figuras más destacadas del panorama musical urbano en España.

La catalana ha sabido ganarse un lugar en la industria gracias a su talento y carisma. Su fama la ha convertido en un referente para muchos jóvenes, pero también la ha expuesto a la mirada crítica del público y los medios. Y es que la fama, igual que una moneda, tiene dos caras y eso Bad Gyal lo sabe bien.

Las letras de las canciones de Bad Gyal, hija de Eduard Farelo, son analizadas al dedillo

Desde su debut, ha conseguido una legión de seguidores que la adoran tanto por su música como por su personalidad irreverente y sin filtros. Y es que si algo caracteriza a Bad Gyal es, sin duda, su sinceridad y su estilo único.

La hija más famosa de Eduard Farelo no ha dudado en numerosas ocasiones en confesar que fumaba porros. “Todo' los nene' quieren invitarme a porro' No me hace falta, llevo tres gramo' en el toto”, canta en una de sus canciones. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, la cantante confesó que llevaba “un mes sin fumar”.

Eso sí, ella misma ya reconocía que, a pesar de ello, no sabía “qué iba a pasar” tras ese mes. No obstante, recientemente, la cantante ha dejado a sus fans en shock tras anunciar que, aunque había logrado dejar de fumar marihuana durante un tiempo, ha vuelto a consumirla.

Y, como es costumbre, lo ha confesado a través de la letra de su nueva canción, Duro de Verdad pt.2. En ella, la joven confiesa: “Tengo varios pa' olvidar las ganas. Bebo con la' nena', he vuelto a fumar marihuana”.

La última polémica de Bad Gyal

Bad Gyal es una de las artistas más influyentes en el género, y su autenticidad es uno de los motivos por los que sus seguidores la siguen apoyando. No obstante, no está exenta de polémicas. La joven, recientemente, ha protagonizado una nueva controversia que ha dado mucho que hablar en redes sociales y medios.

El último episodio que la ha puesto en el centro de la polémica fue su enfrentamiento con la rapera BB Trickz. Todo comenzó cuando BB Trickz lanzó unas indirectas en sus canciones dirigidas a Bad Gyal, criticando su forma de bailar.

Lejos de quedarse callada, Bad Gyal se lo recriminó en persona y un testigo lo grabó en un vídeo que rápidamente se volvió viral. En el clip, se puede ver a Bad Gyal enfrentándose a BB Trickz en una discoteca, diciéndole que las cosas que canta en sus canciones debería decírselas a la cara.

Este enfrentamiento ha causado revuelo entre los seguidores de ambas artistas. Algunos lo ven como una muestra de autenticidad y valentía por parte de Bad Gyal, mientras que otros creen que se trata de una estrategia para generar más atención mediática.