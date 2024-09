Maite Galdeano le busca un problema a Antonio David Flores: 'Son cosas muy...'

Maite Galdeano le ha buscado un nuevo conflicto a Antonio David Flores al sacar a la palestra al exmarido de Rocío Carrasco. “Son cosas muy graves”, han opinado en Telecinco después de hacerse eco de unas declaraciones de Maite que recuerdan al pasado del exguardia civil.

La madre de Sofía Suescun se sienta esta noche en ¡De Viernes!, con la escopeta cargada contra el novio de su hija. En un adelanto de su entrevista, Galdeano lo ha comparado con Antonio David haciendo que el nombre del malagueño regrese a Mediaset. Lo que supone un grave problema para Antonio David, cuyo pasado había quedado enterrado hasta las palabras de la navarra.

Antonio David Flores tiene un nuevo contratiempo gracias a Maite Galdeano

Maite Galdeano todavía no ha dicho la última palabra sobre el enfrentamiento que mantiene con su hija, Sofía Suescun. Esta misma noche, se volverá a sentar en el plató de ¡De Viernes!, para defenderse de las acusaciones de Kiko. Antes de sentarse, Maite ha ofrecido titulares realmente duros en los cuales ha comparado a Kiko con Antonio David Flores

Con sus palabras le ha buscado un problema al padre de Rocío Flores, ya que vuelve a reavivar su pasado. Si bien lo más llamativo es que gracias a Galdeano, el nombre de Antonio David ha vuelto a sonar en Telecinco tras años vetado. “Son cosas muy graves”, han opinado desde la cadena.

TardeAR recogía el adelanto de la intervención de Maite en el plató de Santi Acosta, resaltando los ataques a su yerno. “Mi hija me ha echado de casa inducida por el ser que tiene al lado, la tiene totalmente anulada, es un chantajista emocional”, ha dicho.

Estas declaraciones han causado un gran revuelo en el plató de Ana Rosa, siendo Carolina Ferre la primera en mostrarse sorprendida. “Está acusando a Kiko de maltratador, ¿no?, es que ha dicho «eres como el ser», refiriéndose a Antonio David claramente”, decía la colaboradora. “Son cosas muy graves”, añadía con rostro serio.

Carolina no ha dejado escapar la manera en la que Maite se ha referido a Kiko pronunciando el nombre de Antonio David en pleno directo. Lo que ha devuelto al malagueño a la esfera pública y, concretamente, a Telecinco, de donde fue despedido y vetado hace años.

Esto provoca un nuevo problema en la vida del exguardia civil, porque revive su pasado con Rocío y la polémica que le dejó sin trabajo. Por el momento, el padre de Rocío Flores no ha reaccionado a esto, pero no tardará mucho en dar ese paso.

Maite Galdeano se busca un nuevo enemigo en Antonio David Flores

Desde que se supo del enfrentamiento entre Maite y Sofía, la navarra no ha dejado de señalar a Kiko. No es la primera vez que se refiere a él como “el ser”, la misma manera en la que Rocío llamaba a Antonio David. Lo que hace que, irremediablemente, nada más escuchar a Galdeano, la imagen del exguardia civil y su pasado regresen a la actualidad.

No contenta con ello, la exconductora de autobús ha comparado directamente a Kiko con el exmarido de Olga Moreno. En una de sus declaraciones, Maite llegó a decir que su hija estaba sufriendo un caso similar al de la hija de ‘la Más Grande’.

Por culpa de Galdeano, vuelve a hablarse de Antonio David en un plató y por un tema que no le beneficia en absoluto al malagueño. Él siempre ha negado los hechos de los que se le acusa, alegando que nunca fue condenado por ello. Aunque lo cierto es que el juicio no se llegó a celebrar y él no denunció a Rocío por llamarle “maltratador” en televisión.