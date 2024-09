Alejandro Albalá, muy feliz, admite el rumor sobre Maite Galdeano: 'Me ha pedido...'

El mundo del corazón no deja de sorprender. Y esta vez Alejandro Albalá ha sido el protagonista de una situación inesperada que ha captado la atención de todos.

Conocido por su relación pasada con Sofía Suescun, él ha vuelto a ser noticia tras confirmar un rumor sobre su exsuegra, Maite Galdeano, quien en su día le criticó duramente. Parece que la relación entre ambos ha dado un giro radical. En el programa Fiesta, donde trabaja, Alejandro Albalá ha desvelado muy feliz que ella le ha pedido perdón, un gesto que no esperaba.

Un reencuentro inesperado entre Alejandro Albalá y Maite Galdeano

Durante años, Maite Galdeano fue conocida por no tener pelos en la lengua cuando se trataba de criticar a Alejandro Albalá. Ella no dudó en atacar a su entonces yerno, llegando a causar varios momentos incómodos entre la familia. Sin embargo, el tiempo parece haber suavizado las tensiones, ya que ambos se han reunido después de que un amigo en común se lo pidiera.

El joven ha contado en el programa Fiesta que pasó tres horas con la navarra, en las que sucedió algo inesperado. Así, ha explicado: “Me ha pedido perdón por todo lo que había dicho de mí. Y yo le he dicho que no pasaba nada porque no soy una persona rencorosa”.

La complicada situación de Maite Galdeano, según Alejandro Albalá

Según Alejandro Albalá, Maite Galdeano se encuentra actualmente en una situación delicada por la guerra con su hija. Durante su encuentro, ella le explicó que se sentía abandonada tanto por Sofía como por Kiko Jiménez, pareja actual de la ganadora de Gran Hermano. Por eso, ha manifestado: “Me dio pena, de verdad”.

Es más, ha revelado en plató que ella está pasando por un mal momento después de que la pareja le cortara la línea del móvil. Sin embargo, el jienense, que también se encontraba en el plató, no ha tardado en desmentir la teoría de su suegra. Según el colaborador, se le avisó con tiempo de que tendría que hacerse cargo de su teléfono y que no fue un abandono repentino.

Pese a esta aclaración, Alejandro ha insistido en que la situación de Galdeano es delicada y que sus palabras no parecían ser inventadas. Además de los problemas económicos y de comunicación, ha asegurado que ella se siente profundamente afectada por la distancia emocional con su hija.

Según lo que ha relatado, Maite está convencida de que su yerno le ha “comido la cabeza” a su hija, y que esto ha afectado gravemente la relación. A lo que ha añadido: “Ella me cuenta que Kiko no tiene dónde meterse, y que está manipulando a Sofía”.

“Me explica ciertas cosas que creo que, estando como está, no se las inventa. Yo no me voy a meter en ciertas actitudes de Kiko, pero ella, si miente, yo me la he creído. Yo sé que ella va agarrándose donde puede porque está sola”.

Pero ahí no ha acabado todo, pues ha dirigido un mensaje contundente al novio de su ex. Le ha dicho: “Has abierto el melón de la relación que tiene Maite con su madre y no te metas ahí porque sabes lo que le pasa a la madre de ella. Es muy delicado y me parece muy feo sabiendo lo que pasa”.

Lo que más ha sorprendido a la audiencia es la actitud comprensiva de Albalá hacia la navarra, pese a todo lo sucedido en el pasado. Y es que el encuentro entre ambos marca un giro inesperado en una relación que, hasta hace poco, parecía completamente rota.