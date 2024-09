Ángel Cristo revela si ha roto su relación con Ana Herminia: ‘Estamos muy…’

Tras semanas de ausencia del foco mediático, Ángel Cristo y su pareja, Ana Herminia, han reaparecido públicamente. De este modo, han zanjado los rumores sobre su relación.

La pareja ha sido protagonista de diversas especulaciones sobre una posible ruptura. Pero han acudido a un evento en Ponferrada juntos. Es más, Ángel ha aprovechado para dejarle claro a la prensa cómo se encuentran realmente y que no han roto.

Ángel Cristo aclara cómo está con Ana Herminia

Después de semanas de mantenerse alejados de los medios, Ángel Cristo y Ana Herminia han vuelto a aparecer juntos públicamente. Han asistido a un evento celebrado en tierras leonesas, lo que ha desatado gran curiosidad, especialmente tras los rumores de una posible crisis entre ambos.

Aunque las habladurías se dispararon en las últimas semanas, el hijo de Bárbara Rey ha dejado claro que no hay nada de lo que preocuparse. Tanto es así que ha manifestado: “Estamos encantados”, al ser preguntado directamente si él y su chica habían llegado a romper.

Es más, ella, sonriente y relajada, no ha dudado en añadir: “Estamos muy tranquilos y felices. Muy bien”. Estas declaraciones han disipado las dudas sobre su noviazgo y han dejado entrever el buen momento que están viviendo juntos.

Lejos de las tensiones que algunas habladurías habrían insinuado, Ángel y Ana se encuentran más unidos que nunca. No solo siguen juntos, sino que han revelado que están trabajando en los preparativos de su enlace. Así, él ha reconocido que “ahora estamos centrados en la boda, que vamos muy tarde”.

“Es un follón. Yo no sabía que era tan complicado”.

Herminia, siempre con una actitud calmada, también ha querido compartir algunos detalles sobre cómo se encuentran en este proceso. Lo ha hecho admitiendo: “Son muchos detalles y no queremos que se nos escape ninguno. Yo tengo muy pronto la prueba del vestido”.

Ángel Cristo responde a la polémica foto de Bárbara Rey

Además de los rumores sobre su relación, otro tema que ha propiciado comentarios es una foto que Bárbara Rey, madre de Ángel Cristo, publicó recientemente en sus redes. La imagen muestra un recuerdo del pasado, unos días junto a él.

La relación entre la vedette y su hijo es nula desde hace tiempo, por lo que dicha publicación ha generado ciertas controversias. Ante esta situación, el joven se ha mostrado tranquilo y ha evitado entrar en polémicas. De ahí que ha dicho: “Hay cosas que no sé”.

“Yo estoy centrado en mi vida con Ana y con las niñas. No pierdo el tiempo con eso”.

A lo que ha añadido: “Esa fotografía es algo que a mí me da igual, no es mi problema ya”. Según ha explicado, la imagen fue tomada cuando él estaba estudiando en Francia y “mi madre vino a hacerse ese reportaje con Chelo”. Asimismo ha expuesto: “Siempre que he estado en un sitio estudiando, me he hecho un reportaje con mi madre”.

Con todas las aclaraciones hechas y los rumores desmentidos, parece que Ángel Cristo y Ana Herminia están viviendo un momento muy feliz de sus vidas. A pesar de las dificultades que puedan surgir, como los preparativos de la boda o las tensiones familiares, la pareja se muestra fuerte y unida.