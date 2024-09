Alejandro Albalá hace una confesión íntima sobre Maite Galdeano: ‘Se metió en…’

Alejandro Albalá ha causado revuelo con una sorprendente confesión. En una entrevista para el programa Socialité, el joven ha revelado un episodio incómodo con su exsuegra, Maite Galdeano. Según el ex de Sofía, su exsuegra se metió en su cama en una ocasión.

La revelación de Alejandro ha dejado a todos impactados. “Te voy a decir una cosa que nunca he dicho”, comenzó Albalá en la entrevista.

“Se metió en la habitación en bolas y me pusieron a prueba”, añadió. Alejandro Albalá se refirió a una situación que vivió con Maite y su exnovia, Sofía Suescun.

Albalá describe el momento como algo surrealista. Comparó la situación con el anuncio de los muebles, diciendo: “Donde caben dos, caben tres”. En esa ocasión, Alejandro se encontró en una posición muy incómoda, en la que sentía que no podía escapar de la habitación.

Según él, tanto Maite como Sofía parecían tomar la situación con naturalidad. “Éramos tres en una habitación, se me planteó una cosa y yo no me podía escapar”, explicó. A pesar de la presión, él insistió en que no estaba interesado y se negó a participar.

Al ver la negativa de Alejandro Albalá, Maite y Sofía intentaron suavizar la situación. Le dijeron que todo era una broma y que solo lo estaban poniendo a prueba.

Sin embargo, él no estaba convencido de que realmente se tratara de una broma inocente. “Me dijeron que era una prueba, pero yo no me lo creí”, comentó.

Alejandro aprovechó el momento para dejar claro su postura. “Saqué mi carácter y dije: «¿De qué estamos hablando? Yo tengo mis valores, tengo mi sentido común y sé lo que no hay que hacer»”, relató. Esta experiencia lo dejó con una sensación de incomodidad y sorpresa.

Albalá no es el único que ha hablado sobre situaciones extrañas con Maite Galdeano. Otro ex de Sofía, Hugo Paz, también mencionó haber vivido experiencias similares. Albalá insinuó que Hugo podría haber aceptado propuestas parecidas, aunque no estaba seguro de los detalles exactos.

“Sofía me dijo que con la anterior pareja —que era Hugo— lo había hecho”, declaró Alejandro. Aunque no sabe si eso es verdad, las palabras de Sofía Suescun dejaron entrever que estas situaciones podrían haber sido más frecuentes de lo que él se pensaba.

Alejandro Albalá señala a Maite Galdeano

Las confesiones de Albalá llegan en un momento en el que la relación entre Maite y Sofía está en su punto más bajo. Las dos han tenido una serie de enfrentamientos públicos, que han captado la atención de los medios. Y la ganadora de Supervivientes 2018 ha decidido distanciarse de su madre.

En recientes entrevistas, Sofía Suescun ha hablado abiertamente sobre la difícil relación con su madre. La joven describió cómo su madre ha sido una fuente constante de estrés y conflicto en su vida. Esta tensión llegó a un punto crítico después de que Sofía regresara de Supervivientes All Stars.

En una emotiva entrevista en el programa ¡De Viernes!, Sofía compartió su dolor. Entre lágrimas, contó cómo su madre la ha sometido a una constante presión y crítica.

“Mi madre empieza a molestarme en el gimnasio y a machacarme”, reveló Sofía. Estas críticas se centran especialmente en su relación con Kiko Jiménez, lo que ha añadido más tensión a su vida.

Sofía describió un momento de revelación cuando decidió que ya no podía soportar más la situación. “Me miro al espejo y digo: «¿Esto qué es? Esto es una pesadilla. ¿Por qué tengo que vivir esto siempre?»”, recordó la joven, señalando que este fue el momento en que decidió distanciarse de su madre.

La situación de Maite Galdeano es complicada

Las declaraciones de Alejandro Albalá han generado una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos se muestran sorprendidos por las revelaciones, mientras que otros sienten empatía por la situación de Sofía.

A medida que salen a la luz más detalles sobre la relación entre Sofía y Maite, el público sigue de cerca cada nuevo desarrollo. Y el testimonio de Alejandro ofrece una mirada interna a la dinámica familiar de los Suescun-Galdeano.

Aunque sus palabras han causado controversia, también han aportado claridad sobre la compleja relación entre madre e hija. Sofía sigue adelante con su vida, buscando paz y estabilidad lejos de las tensiones familiares.