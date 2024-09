María Patiño confirma el embarazo que ha cambiado la vida de Maite Galdeano

El universo televisivo español ha sido testigo de un bombazo informativo que ha generado gran expectación y controversia en las últimas horas. La siempre incisiva María Patiño ha revelado en el programa Ni que fuéramos una exclusiva que ha dejado a todos los espectadores y colaboradores del plató sin palabras. Según María, Sofía Suescun estaría embarazada, algo que ha cambiado la vida de Maite Galdeano, quien no se habla con Sofía y que podría volver a formar parte de su vida.

María Patiño comenzó su intervención explicando que la noticia le había llegado de una fuente cercana a Kiko Jiménez, la pareja de Sofía. La periodista reveló que había recibido un mensaje desde Andalucía informándole del posible embarazo.

"Ayer llegué a mi casa y me escriben desde Andalucía, concretamente desde Linares. Y me cuentan: ‘María, nos acabamos de enterar de que Sofía Suescun está embarazada’. Es una información que me llega directamente de Linares, pero que no he tenido tiempo de contrastar", detalló la presentadora ante una audiencia que seguía sus palabras con gran expectación.

María Patiño confiesa que esta noticia podría afectar a Maite Galdeano

El anuncio de Patiño no llegó de manera sencilla. Antes de desvelar la noticia, la periodista había prometido compartir la exclusiva solo si el canal de YouTube Canal Quickie alcanzaba los 20 mil visualizadores en ese momento.

En cuestión de minutos, los fans y seguidores del programa respondieron, y rápidamente se superó la cifra solicitada. Con todos atentos a lo que podría ser una de las noticias más sorprendentes del año, María Patiño no defraudó y soltó la bomba.

La revelación del posible embarazo de Sofía no solo causó impacto por la noticia en sí, sino por las implicaciones personales que esto podría tener para Maite Galdeano. Patiño, visiblemente afectada, confesó que esta información podría herir profundamente a Maite, ya que la relación entre madre e hija no atraviesa su mejor momento. La vida de Maite Galdeano podría también cambiar a mejor si Sofía, de estar embarazada, decide que forme parte de la vida del bebé.

Aída Nízar desmiente la exclusiva de la presentadora

Pero la información no se quedó ahí. La polémica aumentó cuando Aída Nízar se puso en contacto con Susana Urribarri, representante de Kiko y Sofía, para intentar obtener una respuesta oficial. Según Aída, la representante negó rotundamente la noticia, asegurando que "Sofía no está embarazada".

Sin embargo, esta desmentida no fue suficiente para acallar las sospechas, especialmente para Lydia Lozano, colaboradora habitual de programas de corazón, quien expresó sus dudas sobre la veracidad de la negativa. "Si hay una exclusiva pactada, es normal que lo desmientan hasta el momento de hacer el anuncio oficial", comentó Lozano.

Ahora, solo queda esperar para ver si Sofía o Kiko deciden dar el paso y hablar abiertamente sobre el tema. Sea cual sea el desenlace, la vida de Maite Galdeano, sin duda, no volverá a ser la misma después de esta noticia.