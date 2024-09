Las increíbles palabras de Kiko Jiménez tras anunciarse el embarazo de Sofía Suescun

Sofía Suescun y Kiko Jiménez podrían estar esperando su primer hijo, según una información filtrada en el programa Ni que fuéramos, presentado por María Patiño. La noticia no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo por la reacción de Kiko, quien no ha confirmado ni desmentido el rumor, lo que ha encendido aún más las especulaciones. Y es que las increíbles palabras de Kiko Jiménez al conocer el anuncio del embarazo de Sofía Suescun han dejado a todos sorprendidos.

Todo comenzó cuando María Patiño anunció en directo una exclusiva que, según ella misma, aún no había sido contrastada. La presentadora explicó que la información le llegó desde Linares, Andalucía, lugar de origen de Kiko Jiménez.

Patiño detalló cómo recibió el mensaje: "Ayer llegué a mi casa y me escriben desde Andalucía, concretamente desde Linares. Y me cuentan: ‘María, nos acabamos de enterar qué Sofía Suescun está embarazada’. Es una información que me llega directamente de Linares, pero que no me ha dado tiempo a contrastar", reveló ante la audiencia.

Las increíbles declaraciones de Kiko Jiménez tras el anuncio del embarazo de Sofía Suescun

Entre los colaboradores presentes en el plató, el periodista Javi de Hoyos, que mantiene una estrecha relación con Kiko, decidió actuar en ese mismo instante. Sin perder tiempo, Javi tomó su teléfono móvil y llamó a Kiko en directo para intentar obtener una respuesta. Lo que sucedió a continuación fue lo más comentado de la jornada.

El teléfono sonó, y cuando Javi de Hoyos logró ponerse en contacto con Kiko, la conversación tomó un giro inesperado. Kiko, sin mostrar alteración alguna, le respondió de forma tranquila pero evasiva: "Estoy entrenando. Javi, te voy a dejar que estoy entrenando", y colgó.

Su respuesta dejó a todos atónitos, ya que no negó ni confirmó la noticia del supuesto embarazo. Esta actitud ambigua fue interpretada de diversas maneras por los colaboradores del programa, quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre el posible significado de su reacción.

Lydia Lozano, otra de las colaboradoras, comentó que es normal que las celebridades prefieran mantener este tipo de noticias en privado hasta que decidan el momento adecuado para anunciarlo públicamente. "Si es verdad, ya se verá. Y si no lo es, ellos mismos se encargarán de desmentirlo", aseguró Lozano.

La pareja aún no ha hecho un comunicado oficial

La ambigüedad en las palabras de Kiko ha despertado todo tipo de teorías entre los seguidores de la pareja. Algunos opinan que si realmente Sofía estuviera embarazada, la pareja estaría esperando el momento adecuado para hacer el anuncio de una manera más controlada. Otros creen que la evasiva de Kiko podría ser simplemente una táctica para evitar la presión mediática hasta que la noticia se confirme o desmienta.

Por su parte, ni Sofía Suescun ni Kiko Jiménez han hecho ninguna declaración oficial sobre el tema en sus respectivas redes sociales. En las últimas horas, Sofía ha continuado publicando imágenes y vídeos de su día a día. En ningún momento ha hecho alusión al supuesto embarazo, manteniendo el misterio en torno a la información filtrada por María Patiño.

A medida que las horas pasan, la incógnita sobre si Sofía Suescun está realmente embarazada sigue creciendo. Mientras tanto, tanto Kiko como Sofía continúan con su rutina habitual lo que solo ha contribuido a alimentar más las especulaciones.