Sofía Suescun lanza un ataque contra Maite Galdeano que da un giro total a la guerra

La tensa relación entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, ha vuelto a ser el foco de la atención mediática tras los recientes acontecimientos de la familia en televisión. Y es que, aunque haya habido un intento fallido de reconciliación, parece ser que la guerra familiar sigue a la orden del día. De hecho, recientemente, Sofía Suescun ha lanzado un ataque a Maite Galdeano que da un giro total a la guerra familiar.

El origen del conflicto familiar entre Sofía Suescun y Maite Galdeano

Todo comenzó en agosto, cuando Maite compartió un vídeo en Instagram en el que afirmaba que su hija, Sofía, la había echado de casa. El mensaje, cargado de angustia y desesperación, mostraba a una Maite visiblemente afectada por la situación. En el vídeo, Maite explicaba que el conflicto con su hija se había intensificado después de su regreso de Supervivientes, el reality en el que Sofía había participado.

Maite no tardó en revelar que el verdadero detonante de la ruptura familiar fue un encontronazo severo que tuvo con Sofía después de su vuelta del reality show. Y así lo corroboró Suescun en su paso por el programa ¡De Viernes!.

La influencer se mostró muy emocionada en ¡De viernes!, donde relató entre lágrimas: “Un día, mientras hacía deporte en mi gimnasio. Mi madre comenzó a machacarme: me decía que lo había hecho muy mal en Supervivientes, que no debía haber ido. En ese momento me miré al espejo y me di cuenta de que no tenía por qué aguantar más eso”.

Este enfrentamiento no solo expuso la fractura entre madre e hija, sino que también sacó a la luz una serie de tensiones acumuladas que venían de mucho antes. La relación entre Maite y Kiko siempre había estado marcada por los celos y el malestar, lo que solo sirvió para profundizar el conflicto familiar.

Sofía Suescun lanza un ataque a Maite Galdeano tras su paso por televisión

Hace una semana, la situación llegó a un nuevo punto crítico cuando Kiko y Maite se sentaron en el plató de ¡De Viernes! en un intento de llegar a un acuerdo. Este encuentro tenía como objetivo abordar y resolver los conflictos entre yerno y suegra. Sin embargo, la reunión no produjo los resultados esperados y terminó en un fracaso, con ambas partes sin poder alcanzar un entendimiento.

Durante el programa, quedó claro que las diferencias eran demasiado profundas para ser resueltas en un solo encuentro. La tensión entre Kiko y Maite era palpable, y la falta de conciliación en la discusión solo sirvió para agravar la situación.

La última vuelta de tuerca en este complicado drama familiar ha llegado a través de las redes sociales. Sofía Suescun, conocida por su presencia activa en Instagram, ha publicado una historia que ha causado revuelo y ha sido interpretada como un velado ataque a su madre. En la imagen compartida por Sofía, se puede ver un escorpión en su casa, con el mensaje: “Así hemos amanecido”.

“Según las creencias populares, los escorpiones se asocian con la muerte y el dolor. Su aparición se interpreta como un presagio de traición por parte de un familiar o ser querido”, subía Sofía a su historia. Estas palabras parecen ser una referencia directa a las tensiones y los conflictos que han surgido en la relación entre Sofía y Maite.

La relación entre ambas ha estado llena de altibajos, y este último gesto de Sofía solo añade una nueva capa de complejidad a la ya complicada dinámica familiar. El futuro de la relación entre Sofía y Maite dependerá de cómo ambas decidan manejar la situación. Mientras tanto, el público y los medios de comunicación continuarán observando de cerca cada nuevo desarrollo en esta historia familiar.