Rosa Benito se pronuncia tras la última polémica familiar y retrata a Amador Mohedano

Este 18 de septiembre se conmemora un día muy especial para los seguidores de Rocío Jurado, la artista nacida en Chipiona en 1944. Como es costumbre, en su tierra natal se le ha rendido un homenaje por todo lo alto, tanto en su rotonda y mausoleo, gracias al Ayuntamiento, como en su casa natal. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la ausencia de sus familiares, Rosa Benito, por su parte, se ha pronunciado dejando retratado a Amador Mohedano.

El emotivo homenaje que se le ha hecho a Rocío Jurado

Cada 18 de septiembre, el pueblo de Chipiona y los fanáticos de Rocío Jurado se reúnen para rendir homenaje a la que fue conocida como 'La más grande'. Este año no fue la excepción, y desde primeras horas de la mañana, la localidad gaditana se llenó de admiradores que quisieron recordar la memoria de la cantante, fallecida en 2006. No obstante, un detalle no pasó desapercibido: la total ausencia de los familiares más directos de Rocío Jurado.

El representante de la Asociación Cultural 'Rocío Jurado. La más Grande', Jesús, fue abordado por los medios de comunicación, donde explicó la situación que ha generado tantas preguntas. "La representación es un poquito más pequeña, ya que es un día entre semana, y las familias, por temas personales, no han podido estar aquí", explicó Jesús a Europa Press.

No obstante, aclaró que los familiares habían estado pendientes de todos los preparativos, especialmente en lo que respecta a los adornos florales. "Aunque no han podido asistir físicamente, han estado con nosotros hasta el último momento, pendientes de todos los detalles", añadió el portavoz.

Jesús también se refirió de manera concreta a la implicación de Gloria Camila, hija de Rocío Jurado, quien se aseguró de mantenerse involucrada. "Gloria Camila siempre está muy pendiente de todo, y tanto ella como su tía Gloria y toda la familia han estado presentes en espíritu", aseguró.

Prueba de ello fue la publicación que Gloria Camila compartió en su cuenta de Instagram. Donde mostró imágenes del homenaje y agradeció a todos los organizadores por el emotivo tributo a su madre.

Rosa Benito deja retratado a Amador Mohedano con su bonito gesto

Uno de los gestos que más ha llamado la atención ha sido el de Rosa Benito, exmujer de Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado. A pesar de no formar parte activa de la familia Mohedano desde su separación de Amador, Rosa siempre ha mostrado su cariño y respeto hacia la memoria de su cuñada.

Este 18 de septiembre no fue la excepción, y la colaboradora de televisión decidió rendir su propio homenaje a Rocío Jurado. En su cuenta de Instagram, Rosa Benito publicó una fotografía recordando a la cantante.

Este gesto por parte de Rosa ha sido percibido por muchos como una forma de honrar a Rocío Jurado. Su relación con Amador Mohedano ha estado marcada por altibajos desde su separación, pero Rosa ha dejado claro que su vínculo con Rocío va más allá de cualquier conflicto personal. Sin embargo, la postura de Amador ha sido diferente, lo que ha generado más controversia entre los seguidores de la familia.

Uno de los aspectos más llamativos del homenaje de este año ha sido la ausencia de Amador Mohedano. El cual no asistió a ninguno de los actos ni ha mostrado ningún gesto público para recordar a su hermana en este día tan especial. Este silencio ha dejado a muchos sin palabras, debido a que Amador ha sido durante años una de las figuras más cercanas a Rocío.

Es evidente que el legado de Rocío Jurado sigue siendo un tema delicado dentro de la familia, y la forma en que cada miembro decide honrar su memoria varía considerablemente. Algunos, como Gloria Camila y Rosa Benito, optan por hacerlo de manera pública a través de las redes sociales. Otros, como Amador, parecen preferir mantenerse al margen en ciertos momentos clave.