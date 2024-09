Expulsan a Aída Nízar de 'Ni que fuéramos' por un motivo sorprendente: 'Sin camiseta'

La televisión española vuelve a ser escenario de un polémico momento, esta vez protagonizado por Aída Nízar, quien fue censurada en Ni que fuéramos. El programa conducido por María Patiño vivió uno de esos momentos en los que la espontaneidad de lo que ocurre en directo genera debate.

Aída Nízar fue expulsada del plató de Ni que fuéramos porque se le transparentaba la camiseta. "Si viene Javi sin camiseta, no pasa nada", recriminó Aída.

Todo comenzó cuando María Patiño, presentadora del espacio, tuvo que detener el curso habitual del programa para dirigirse a Aída Nízar. La situación derivó en un enfrentamiento en directo que puso de relieve temas de género, censura y la influencia de las plataformas de streaming.

María Patiño confesó a la audiencia que la producción del programa había detectado un problema que requería una intervención inmediata. "Comenzamos con un problema, un problema que no tiene nada que ver con el tema que vamos a abordar", declaró Patiño mientras miraba a Nízar, quien permanecía sentada.

"Aída, tienes que abandonar el plató, porque en el plano general, la vida fluye, a mí me fascina que todo fluya. Pero en el plano corto se te transparenta una parte de tu anatomía que, a mi parecer, es maravillosa, pero a YouTube no le parece apto ese tipo de transparencia", añadió.

Aída Nízar reacciona ante su censura

La reacción de Aída Nízar no se hizo esperar. Visiblemente molesta, la polémica tertuliana no dudó en cuestionar la aparente injusticia de la situación.

"¿Qué tú lleves escote sí?", preguntó indignada, haciendo referencia al atuendo de la propia Patiño. María, en su habitual estilo directo, respondió: "A mí cuando me digan que yo me ponga un cuello vuelto, yo me lo pongo".

La conversación escaló rápidamente cuando Nízar decidió llevar el tema a un ámbito más amplio, cuestionando el doble rasero con el que se mide a las mujeres en las redes sociales. "Esto es increíble, las mujeres no podemos mostrar nada", exclamó, haciendo referencia a la libertad que tienen los hombres a la hora de vestir.

Además, aludió específicamente a Javi de Hoyos, compañero del programa. "Si Javi se presenta sin camiseta, no le pasa nada, pero a mí sí, por ser mujer", señaló Nízar, visiblemente frustrada.

María Patiño está de acuerdo con la reflexión de Aída Nízar

María Patiño, a pesar de intentar mantener la compostura y seguir con el curso del programa, no pudo evitar solidarizarse con la reflexión de Nízar. Aunque rápidamente desvió la responsabilidad a las normas impuestas por las plataformas de redes sociales. Las normativas de plataformas como YouTube imponen restricciones muy específicas sobre la exposición de ciertas partes del cuerpo, especialmente en mujeres.

Este inesperado incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios expresaron diversas opiniones. Mientras algunos aplaudían la valentía de Nízar por denunciar lo que consideran una desigualdad en el trato hacia las mujeres en la televisión. Otros apoyaban la decisión de la producción, argumentando que era una medida necesaria para evitar problemas con las normativas de las plataformas.

Lo cierto es que este episodio de Ni que fuéramos ha puesto una vez más en el centro del debate a Aída Nízar, una figura que no deja a nadie indiferente. La colaboradora de televisión ha sabido transformar lo que podría haber sido un simple percance técnico en una reflexión pública sobre temas de gran relevancia.