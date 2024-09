Aída Nízar destapa la secreta herencia millonaria que ha recibido Terelu Campos

Las polémicas en torno a la familia Campos no dejan de alimentar los debates en los programas de televisión. Esta vez, el foco se ha centrado en una acusación lanzada por Aída Nízar sobre la supuesta herencia millonaria y secreta de Terelu Campos. Terelu no ha dudado en responder a la colaboradora de televisión y ha hablado por primera vez para el programa Ni que fuéramos.

María Patiño explica la situación económica por la que ha pasado la familia Campos

Todo comenzó cuando María Patiño comentó que "la familia Campos ha pasado por muchos problemas económicos", una afirmación que parecía mostrar una faceta menos glamurosa del famoso clan. Aída Nízar reaccionó con una revelación que dejó a todos boquiabiertos: "Son las Campos, tienen una casa de 4 millones para vender en Marbella". Esta declaración encendió aún más el debate en el plató, sorprendiendo tanto a los colaboradores como al público.

La discusión sobre el supuesto patrimonio millonario de las Campos no tardó en extenderse, y la duda sobre la veracidad de las palabras de Nízar empezó a generar más preguntas. Javi de Hoyos, periodista y colaborador, decidió tomar cartas en el asunto y ponerse en contacto con Terelu Campos para aclarar la situación.

La respuesta de Terelu no se hizo esperar, y lo hizo con la sinceridad y franqueza que la caracterizan. "Ay, dios, Javier, es una mentira como una casa. ¡Ojalá! Yo no tengo ninguna propiedad, solo la casa de Málaga, herencia de mi madre, que comparto junto a mi hermana", empezó explicando Terelu.

Terelu Campos explica qué decisión tomaría si tuviese tanto dinero

"Si tuviera una casa de 4 millones de euros, la vendo y no me volvéis a ver el pelo en la prensa jamás", afirmó Terelu. Estas palabras de Terelu no solo desmintieron tajantemente las acusaciones de Aída Nízar, sino que también dejaron claro el desgaste emocional que siente ante las continuas especulaciones sobre su vida privada.

No es la primera vez que se habla de la economía de la familia Campos, y es evidente que los rumores sobre su patrimonio continúan generando interés mediático. A lo largo de los años, la familia ha tenido cambios en su posición financiera, pero siempre han mantenido un perfil claro sobre sus propiedades.

Ante la confusión generada, Chelo García Cortés, otra colaboradora cercana a la familia Campos, decidió investigar más a fondo las acusaciones de Nízar. Según las fuentes que consultó, la propiedad que ha mencionado Aída no pertenece ni a Terelu ni a Carmen Borrego.

Pertenece a unos amigos de la familia Campos. La razón por la que se ha visto a las Campos en dicha propiedad es por su relación cercana con los propietarios.

Este nuevo capítulo en la vida de las Campos es solo uno más en la larga lista de rumores que rodean a la familia. Desde hace años, tanto Terelu como su hermana Carmen Borrego han sido figuras clave en la televisión española, y su apellido ha estado vinculado al éxito, pero también a las dificultades. La sombra de su madre, María Teresa Campos, y su legado televisivo, siempre ha pesado sobre ellas.

Terelu Campos ha salido al paso de las acusaciones de Aída Nízar con humor y claridad. Desmintiendo cualquier rumor sobre una supuesta herencia millonaria y dejando claro que no posee ninguna propiedad de ese calibre en Marbella. Una vez más, las especulaciones en torno a las Campos han sido aclaradas, al menos por ahora.