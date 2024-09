María Cerqueira cuenta la verdad sobre su primer hijo junto a Cayetano Rivera

Cayetano Rivera y María Cerqueira se han convertido en una de las parejas más seguidas y admiradas tanto en España como en Portugal. Su relación, que comenzó hace casi dos años, ha superado las barreras de la distancia y las complicaciones propias de sus profesiones. La pareja se ha mostrado muy unida y no cierran la puerta a tener un primer hijo en común.

Cayetano Rivera muestra su apoyo a María Cerqueira en su día especial

La pareja, que hasta ahora había mantenido su romance en un perfil bajo, ha dado su primer gran paso ante los medios. Esto ha ocurrido durante el estreno del documental sobre la vida de María Cerqueira para Prime Video, en Lisboa.

Este primer posado público ha sido una clara muestra de lo consolidada que está su relación. Ambos se mostraron muy cómplices, regalando sonrisas y miradas llenas de amor. Cayetano Rivera ha sido el mayor apoyo para María en esta importante noche, demostrando que no solo comparten una vida en pareja, sino que también son grandes compañeros de vida.

Durante el evento, la pareja decidió hablar en exclusiva para el programa Vamos a ver, donde revelaron detalles íntimos sobre su relación. María, con su característica sinceridad y frescura, desveló el secreto detrás de su sólida unión: "Además de novios, somos amigos. Solo con mucho amor se consigue una relación de casi dos años a distancia, con nuestras profesiones y nuestras vidas complicadas".

Uno de los temas más comentados fue la posibilidad de que María se mude a España para estar más cerca de Cayetano. La presentadora portuguesa no descartó esta idea y confesó que, aunque de momento sigue viviendo en su país, no le importaría cambiar de residencia si eso les permite estar más unidos.

La pareja se muestra abierta a ampliar la familia

Otro de los puntos clave de su conversación fue cómo han logrado encajar sus respectivas familias en esta nueva etapa de sus vidas. Entre los dos han formado una "familia ibérica", como la ha bautizado el propio Cayetano. Por un lado, Cayetano tiene dos hijos de relaciones anteriores: Lucía Rivera, de 26 años, a quien adoptó fruto de su matrimonio con Blanca Romero.

Además, el diestro tiene al pequeño Cayetano Rivera, de 6 años, nacido de su relación con Eva González. Por otro lado, María también tiene dos hijos: Kika, de 21 años, y Joao, de 7 años. El hecho de que sus hijos tengan edades similares ha facilitado mucho la convivencia entre ellos, según han comentado.

Pero sin duda, una de las preguntas que más curiosidad despertó durante la entrevista fue si la pareja planea tener un hijo en común. Aunque María Cerqueira se mostró un poco evasiva al respecto, no cerró la puerta por completo a esta posibilidad. "Todavía no me ha venido la inspiración", dijo con una sonrisa, aunque añadió: "Nunca digas nunca, no sé".

Por ahora, tanto Cayetano como María se muestran muy felices con la vida que han creado juntos y disfrutan al máximo de este momento de estabilidad y felicidad. El torero ha encontrado en la presentadora portuguesa una compañera con quien comparte no solo el amor, sino también valores fundamentales como la amistad y el respeto mutuo. Su relación, que en un principio parecía complicada por la distancia, ha demostrado ser más fuerte de lo que muchos podrían haber imaginado.