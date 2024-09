Helena Garcia Melero se rompe en directo por un motivo de peso: 'No puedo...'

Helena Garcia Melero es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión catalana. Como no podía ser de otra manera, esta nueva temporada, ha vuelto a ser el rostro del programa Tot es mou. Consolidándose como una figura clave en el panorama mediático de Cataluña.

Con una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación, Melero ha sabido ganarse el cariño y el respeto de la audiencia. Todo esto gracias a su estilo cercano y su capacidad para abordar temas de actualidad con naturalidad.

Con más de 30 años de carrera, Helena Garcia Melero sigue siendo una referencia en la televisión pública catalana. Además, su presencia en programas como Tot es mou confirma que su papel en la pequeña pantalla aún tiene mucho recorrido por delante.

Helena Garcia Melero se rompe en directo

Este jueves 19 de septiembre de 2024 no ha sido un día cualquiera en Tot es mou de TV3. Para su presentadora, Helena Garcia Melero, ha sido un día inolvidable, lleno de emoción y sorpresa. Todo ha ocurrido casi al final del programa, cuando Helena ha sido sorprendida.

Mientras se escuchaban unos gritos de fondo, de repente, han entrado en el plató tres personas con una tarta y velas. Helena Garcia Melero, totalmente asombrada, ha reaccionado: "¡Pero qué estáis haciendo! ¿Qué es esto? ¡No me lo creo!". Melero no ha podido contener su alegría.

De fondo, sonaba una canción especial: "Ella tiene mucho poder, ella tiene mucho poder, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz...". Y es que sí, este jueves es el 56 cumpleaños de la gran Helena Garcia Melero. Totalmente sorprendida, ha agradecido el gesto con una gran sonrisa.

No obstante, la sorpresa no ha terminado ahí. Unos momentos después, han emitido un vídeo de El Mago Pop, quien ha enviado un mensaje de felicitación. Un hecho que ha terminado de conmover a la catalana: "Voy a llorar, no puedo más", ha confesado entre lágrimas.

Helena Garcia Melero no ha podido contener la emoción y, con lágrimas en los ojos, ha expresado lo que sentía. "Me habéis dejado sin palabras, ¿cómo aguanto los minutos que quedan de programa? Me siento muy querida".

El emotivo momento ha terminado con todos los presentes bailando y celebrando alrededor del pastel, cerrando así una jornada que, sin duda, Helena recordará para siempre. Ahora, desde aquí, tan solo nos queda desearle feliz cumpleaños a una de las presentadoras estrella de TV3.