Carmina, madre de Kiko Jiménez, da una información que dolerá a Maite Galdeano

El pasado jueves 26 de septiembre, María Patiño dejó a todos los espectadores del programa Ni que fuéramos boquiabiertos. La presentadora confesó en su intervención que le había llegado la información de que Sofía Suescun estaba embarazada. Ahora, Carmina, madre de Kiko Jiménez, ha dado una información sobre el asunto que podría doler a Maite Galdeano.

Durante su intervención, María compartió una información que hizo saltar todas las alarmas: “Ayer me escriben desde Andalucía, concretamente desde Linares. Y me cuentan ‘María, nos acabamos de enterar de que Sofía Suescun está embarazada’”. Esta noticia comenzó a circular de inmediato, generando especulaciones sobre el posible embarazo de Sofía Suescun, pareja de Kiko Jiménez.

La falta de aclaraciones por parte de Sofía y Kiko no hizo más que avivar el fuego de los rumores. Esta actitud de silencio por parte de la pareja llevó a muchos a pensar que podría haber algo de verdad detrás de los rumores.

Carmina, madre de Kiko Jiménez, da una confesión que dolerá a Maite Galdeano

Sin embargo, un giro inesperado en los acontecimientos vino al día siguiente, cuando Javi de Hoyos, decidió investigar más a fondo la situación. El periodista se puso en contacto con Carmina, la madre de Kiko Jiménez.

Javi llamó directamente a Carmina, quien no dudó en confesar su versión de los hechos. “Es mentira, de Linares no han dicho nada”, declaró Carmina con firmeza, desmintiendo la información compartida por María Patiño. Según la madre de Kiko, el supuesto rumor que llegaba desde Linares carecía de fundamento, ya que confía plenamente en las personas de su entorno.

Pero lo que realmente sorprendió a los colaboradores del plató fue lo que sucedió a continuación. Ante la insistencia de Javi de Hoyos por obtener una respuesta clara sobre si Sofía Suescun está o no embarazada, Carmina evitó mojarse por completo en el asunto.

“No voy a decir nada, yo en esos temas no me meto”, afirmó Carmina, dejando en el aire la duda sobre la veracidad del embarazo. La negativa de Carmina a confirmar o desmentir de manera categórica la noticia dejó a todos atónitos, ya que habría sido muy fácil desmentirlo.

La negativa de la madre de Kiko al no responder ha generado muchas incógnitas

Este silencio por parte de la madre de Kiko ha generado una oleada de especulaciones aún mayores. ¿Qué sabe Carmina que no está dispuesta a compartir? ¿Podría estar guardando un secreto importante en relación con el supuesto embarazo de Sofía Suescun? Estas preguntas resonaron en el plató.

Lo que podría añadir una dosis extra de drama a esta situación es el hecho de que Maite Galdeano, no tiene una relación cercana con su hija en la actualidad. Sofía y Maite no mantienen contacto, lo que podría significar que, de ser cierto el embarazo, Maite no esté al tanto de esta gran noticia. Y es precisamente este detalle el que podría hacer que las palabras de Carmina, aunque no del todo reveladoras, resulten dolorosas para Maite Galdeano.

Por el momento, lo único claro es que Carmina ha decidido mantener la discreción, y su falta de negación rotunda sigue generando incertidumbre. Los próximos días serán cruciales para ver si finalmente Sofía y Kiko deciden romper su silencio y aclarar la situación. Mientras tanto, la posibilidad de que Maite Galdeano reciba esta noticia de forma indirecta sigue siendo latente, y de confirmarse, sin duda, sería un golpe emocional para ella.