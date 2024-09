Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, se pronuncia tras la última polémica familiar

La figura del legendario cantante Camilo Sesto sigue generando gran devoción, pero también controversia, incluso años después de su fallecimiento. En las últimas semanas, una nueva polémica ha estallado en torno al mausoleo donde descansarán sus cenizas. El tema fue abordado en el programa Y ahora Sonsoles, donde Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, se ha pronunciado tras la última polémica familiar.

Los seguidores del cantante están decepcionados con la construcción que lleva en marcha más de un año y cuya apariencia no ha convencido a muchos. En el programa de televisión, se mostró el enfado de los fans, quienes afirman que este mausoleo no refleja la monumentalidad de Camilo Sesto.

Uno de los comentarios más duros venía de un grupo de seguidores que ha sido especialmente vocal en sus críticas. "Como fans de Camilo Sesto, consideramos inaceptable y de mal gusto el mausoleo que pretenden inaugurar", confiesa la seguidora del artista.

Los seguidores de Camilo Sesto dan su opinión sobre el mausoleo

"La caseta de perro sobre un charco rompe por completo la estética del cementerio y no representa la grandeza de Camilo Sesto. Nuestro ídolo se merece un mausoleo a su altura. Que honre su memoria", confesó la fan.

Ante las críticas, Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, el hijo del fallecido artista, no ha querido quedarse en silencio y se ha pronunciado. Ornelas se puso en contacto con el programa Y ahora Sonsoles para ofrecer su perspectiva sobre la controversia que ha generado tanto revuelo.

Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, se pronuncia ante la polémica familiar

En su intervención, Lourdes explicó que entiende las críticas, tanto las positivas como las negativas, y que las acepta con naturalidad. "Yo acepto las críticas a favor y en contra, la vida es así. También vale que no estén a favor, pero he de decir que el mausoleo no está terminado", afirmó Ornelas.

Haciendo hincapié en que las obras aún no han finalizado y, por lo tanto, es prematuro juzgar el diseño de forma definitiva. Esta aclaración parece haber sido un intento de calmar los ánimos y pedir paciencia a los seguidores de Camilo Sesto.

Ornelas, visiblemente preocupada por el impacto de las críticas, insistió en que aún faltan muchos detalles y retoques por añadir al mausoleo antes de que se pueda hacer una valoración justa. “Por eso dije que no trasladaran las cenizas de Camilo aún”, reveló. Mostrando su firme posición de que el homenaje a su exmarido debe estar perfectamente terminado antes de llevar a cabo cualquier ceremonia oficial.

A medida que avanza la construcción, parece inevitable que las tensiones continúen entre los responsables del proyecto y los fans del artista. Por ahora, el futuro del mausoleo sigue siendo incierto, y solo cuando las obras estén finalizadas se podrá valorar si realmente está a la altura de las expectativas. Habrá que esperar al desenlace de esta historia para saber si las críticas se transformarán en elogios o si, por el contrario, la polémica continuará.