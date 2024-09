Kiko Matamoros desvela el gran secreto de Bárbara Rey: 'Estuvo con…'

La vida de Bárbara Rey sigue siendo un tema recurrente de polémica, especialmente en lo que respecta a su relación con don Juan Carlos. La atención mediática ha vuelto a centrarse en la vedette tras la aparición de unas controvertidas fotografías donde se la ve besándose con el exmonarca. Ahora Kiko Matamoros ha desvelado un gran secreto del pasado de Bárbara Rey al confesar que: "Estuvo con el primer marido de mi primera mujer".

Durante su intervención, Matamoros compartió detalles inéditos sobre la vida amorosa de la vedette en la época en la que estaba casada con Ángel Cristo. Según Kiko, Bárbara Rey no solo mantenía una relación con el rey emérito, sino que también estuvo involucrada con dos personas más.

"Bárbara Rey ha tenido relaciones con dos amigos míos en la época en la que estaba con Ángel Cristo", comenzó Matamoros su revelación. Kiko continuó contando que uno de esos amigos fue José Javier Ortega, el primer marido de Marián Flores, su primera esposa. "Uno es el primer marido de mi primera mujer y madre de mis cuatro hijos, íntimo amigo mío", relató Kiko, añadiendo así un componente personal a su narración.

Kiko Matamoros confiesa que Bárbara Rey estuvo con un futbolista del Real Madrid

Pero esta no fue la única revelación que dejó boquiabiertos a los espectadores. Matamoros también insinuó que otro de los amantes de Bárbara Rey fue un exfutbolista del Real Madrid, aunque prefirió no revelar su identidad. "El otro es un exfutbolista del Real Madrid, que no voy a decir quién es", añadió con aire misterioso.

Sin embargo, lo que realmente capturó la atención fue la anécdota que Kiko relató sobre su amigo José Javier y su vínculo con Bárbara Rey. "Mi amigo José Javier inicia una relación con Bárbara Rey y le suceden cosas que os voy a explicar. La relación se inicia en Casa Lucio", explica Kiko.

"Un día, mi amigo acudió a Casa Lucio y se encontró con el rey, quien le enfrentó la mirada. Dejando claro que sabía que José Javier estaba saliendo con Bárbara", relató Matamoros.

Este tenso cruce de miradas entre José Javier Ortega y don Juan Carlos marcó el comienzo de una serie de sucesos extraños. Según Kiko, su amigo experimentó un "enfriamiento" en su relación con Bárbara Rey después de un acontecimiento perturbador.

Tras coincidir con ella en una fiesta y acompañarla a su casa en Boadilla, José Javier encontró una advertencia en su cama al regresar a su propio hogar. "Cuando regresa a su casa, tiene una advertencia en su cama, bastante seria, diciendo que se aleje de Bárbara Rey. Era una amenaza", reveló Matamoros.

Bárbara Rey y José Javier Ortega dejaron la relación tras este suceso

Esta amenaza supuso un punto de inflexión en la relación entre Bárbara Rey y José Javier, lo que llevó a un enfriamiento progresivo entre ambos. Kiko Matamoros sugirió que la influencia del entorno del rey emérito podría haber sido clave en el distanciamiento.

Este tipo de declaraciones abren un nuevo capítulo en la historia de Bárbara Rey y su relación con personajes poderosos de la sociedad española. Especialmente con el rey emérito, una relación que ha sido objeto de numerosos rumores y escándalos durante años. La propia Bárbara siempre ha guardado silencio sobre la mayoría de estas acusaciones, pero Kiko Matamoros ha sacado a la luz detalles que hasta ahora eran desconocidos para el público.

Habrá que esperar para ver si Bárbara Rey decide pronunciarse sobre estas nuevas acusaciones o si continúa con su estrategia de mantener el silencio. Lo que es seguro es que la vida de la vedette sigue siendo un misterio para muchos, y sus vínculos con las altas esferas del poder y el espectáculo continúan fascinando.