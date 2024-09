Kiko Matamoros confiesa qué hay detrás del llanto desconsolado de María Patiño

María Patiño sorprendía a todos el pasado miércoles al no poder contener la emoción durante la emisión del espacio que cada tarde presenta. La periodista se rompía en directo al escuchar el importante mensaje que su director, David Valldeperas, tenía que anunciar. Unas palabras que ni ella ni el resto de colaboradores esperaban y que provocaba que María se derrumbara.

A mitad de la emisión de Ni que fuéramos la dirección del espacio anunciaba su candidatura a los Premios Ondas. "Por el público y por la tele imprevisible, surrealista y de barrio", defendía Valldeperas.

La noticia provocó de inmediato el aplauso de los presentes. Patiño, muy emocionada, no pudo articular palabra, algo que después justificó su compañero Kiko Matamoros.

María Patiño al borde del llanto tras conocer una inesperada noticia

Fue Belén Esteban la primera en tomar la palabra para compartir la felicidad que sentía por la noticia. "Por toda la gente que nos ve, por nosotros, por el equipo. Y, sobre todo por la gente que, cuando nadie se acordaba de nosotros, cuando no nos podían nombrar, nos dieron la oportunidad de empezar aquí".

Kiko Matamoros intervino entonces para defender la candidatura del programa en el que colabora. "Nos merecemos el Premio Ondas como un reconocimiento a lo que hacemos. Nosotros somos nuevos pobres, y con muy poco presupuesto hacemos malabares para hacer televisión y entretener a la gente".

Además, se atrevió a calificar la iniciativa como "un acto de optimismo importante", aunque también "un reconocimiento a lo que hacemos".

Marta Riesco, colaboradora del mismo espacio, reconoció que le haría una ilusión "increíble". Y recordó que para ella fue "un programa al que odié y del que ahora formo parte". La tertuliana aprovechó la oportunidad para destacar el papel de David Valldeperas y, sobre todo el de María Patiño.

La gallega no pudo ocultar su emoción tras conocer la candidatura de su programa a los Ondas

La presentadora, sin embargo, solo pudo articular un: "es que no puedo" antes de romper a llorar. Incapaz de hablar, la gallega escuchó a continuación el matiz de Kiko Matamoros. "Pero si solo nos presentamos, que no nos lo han dado", unas palabras que no sirvieron de consuelo a María, que siguió emocionada.

Tras un corte publicitario, la periodista apareció más sonriente y tranquila y aclaró el motivo de su reacción. "Me he emocionado pensando en lo que ha pasado y lo que hemos pasado. Y ya está, nada más, que estoy muy contenta", reconoció.

"Es sentir que estamos vivos", añadió María dejando paso a Víctor Sandoval, quien también se mostró de lo más ilusionado con la candidatura de su programa a los citados premios.