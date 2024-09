Paola Olmedo confiesa por qué no perdonará nunca a José María Almoguera: ‘Estoy…’

Paola Olmedo ha decidido romper su silencio tras la entrevista que su exmarido concedió a un programa de televisión. La que fuera pareja de José María Almoguera ha movido ficha y está dispuesta aclarar las razones de su enfrentamiento con su anterior familia política.

“Estoy cansada de ser la mala”, se quejaba Olmedo durante su intervención en TardeAR, espacio que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco. “No quiero sentirme condenada por haber tenido un hijo con él”, añadía refiriéndose al hijo de Carmen Borrego. Unas palabras que demuestran que no podrá olvidar ni perdonar esta complicada situación por la que atraviesa.

La esteticién aprovechaba su intervención para reconocer que no mantiene relación alguna tampoco con su exsuegra. Además, señala no comprender por qué la colaboradora de televisión no cesa de lanzarle indirectas.

Paola Olmedo reconoce que está cansada de ser la mala

“No sé por qué no para. No tengo nada que ver ni con ella, ni con su hijo, ni en ese problema mediático que tienen”, confesaba, dejando claro que su único deseo es que la dejen tranquila.

Los sentimientos de Paola, durante su entrevista al citado espacio, estaban a flor de piel hasta el punto de casi no podía articular palabra. La argentina dejó a la vista que esta situación le está pasando factura psicológica y físicamente.

“No es fácil dejar una relación con un bebé de por medio. No he sabido controlar nada y estoy en ese proceso de recuperarme a mí misma”, reconocía entre lágrimas.

Aclaró también que el peor momento lo vivió durante su embarazo. “Demasiadas cosas me están sucediendo y no puedo más”, volvía a insistir sin poder evitar las lágrimas.

La exnuera de Carmen Borrego pide que la dejen tranquila

Pese al enfrentamiento familiar y mediático, Olmedo dejaba claro que ella no tiene intención de pelear con nadie. “Tú puedes no querer una guerra y no hay una guerra, hay dos, y no lo quiero”, decía rotunda. La ex de José María Almoguera solo reclama que la dejen tranquila, tal y como exponía con contundencia.

Poco después de la emisión de la entrevista de Paola Olmedo, el nieto de María Teresa Campos respondía a las preguntas de los reporteros. Preguntado por la aparición televisiva de su ex, José María Almoguera se mostraba contundente. “Mentira, pero bueno”, decía tras escuchar el testimonio.

Y añadía: “Me parece que todo el mundo se inventa todo y ya está, no pasa nada. Aquí cada uno que haga lo que quiera”, zanjaba sobre el tema. Unas declaraciones que, lejos de poner punto y final a este asunto, parece que abren la puerta a nuevos capítulos con cada vez más protagonistas.