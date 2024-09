Sorpresa por los años que tiene Espartac Peran ahora mismo: no los aparenta para nada

Espartac Peran es, sin duda, una de las caras más queridas de la televisión catalana. A lo largo de su carrera, ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su capacidad para conectar con la audiencia.

Aunque muchos lo recuerdan por su paso como presentador del popular programa Divendres de TV3, su carrera no se ha detenido ahí. Con un talento innato para la comunicación, Espartac ha sabido reinventarse en cada etapa, consolidándose como una de las figuras más respetadas del medio.

Un camino lleno de éxitos

Tras su salida de Divendres, Espartac Peran ha continuado explorando nuevas facetas en la televisión, dirigiendo actualmente el concurso Atrapa'm si pots, bajo la dirección de Llucià Ferrer. Este programa ha seguido conquistando a los espectadores con su entretenido formato, y Espartac, con su carisma habitual, ha sabido llevarlo a lo más alto. Pero su espíritu inquieto y creativo no se detiene ahí.

Recientemente, el presentador ha sorprendido con un nuevo proyecto titulado Únics, un programa que se estrenó el pasado 21 de septiembre en TV3. En este formato, Espartac se sumerge en las festividades más emblemáticas de Cataluña, llevando al público en un viaje por las tradiciones más auténticas de los pueblos y ciudades de la región.

El objetivo es resaltar la riqueza cultural de Cataluña, mostrando fiestas y costumbres que, en muchos casos, son poco conocidas fuera de sus localidades. Una propuesta que sin duda ha despertado la curiosidad de los espectadores, quienes disfrutan descubriendo la diversidad cultural de la región a través de los ojos de Espartac.

La sorpresa de su edad

Aunque su trayectoria profesional es impresionante, lo que más ha sorprendido a muchos es su edad. A pesar de su larga carrera en televisión, Espartac Peran tiene actualmente 52 años, una cifra que ha dejado boquiabiertos a muchos de sus seguidores.

Con su energía contagiosa y un aspecto que no refleja para nada su edad, parece que el tiempo no ha pasado para él. Su apariencia juvenil y vitalidad lo hacen ver como alguien mucho más joven, algo que no pasa desapercibido en el mundo del espectáculo.

Esta capacidad de mantenerse fresco y dinámico, tanto en su imagen como en su manera de ser, es una de las claves de su éxito continuo en televisión. Mientras otros profesionales de su edad comienzan a adoptar un perfil más conservador, Espartac sigue mostrando que la edad es solo un número. Su ejemplo es una prueba de que el entusiasmo y la pasión por el trabajo pueden mantenerse intactos, sin importar los años que pasen.

Así, Espartac Peran sigue siendo un referente en la televisión catalana, no solo por su talento y carisma, sino también por su sorprendente capacidad para desafiar el paso del tiempo.