Espartac Peran sorprende con una foto de Raquel Sans junto a su marido y sus 2 hijos

Raquel Sans continúa destacándose como una referente en la televisión catalana por su capacidad de conectar con la audiencia. Con más de 20 años de trayectoria, Sans ha logrado consolidarse como una de las caras más familiares de los informativos de TV3.

Actualmente, es presentadora del Telenotícies migdia, junto a Xavi Coral. En dicho espacio, la presentadora destaca por cubrir los temas más relevantes de la actualidad, tanto a nivel local como internacional.

Su carrera en TV3 ha estado marcada por importantes coberturas periodísticas, desde eventos políticos hasta sucesos de relevancia mundial. Además de su rol como presentadora, Raquel Sans ha demostrado su habilidad en la gestión de entrevistas en directo.

Un hecho que la ha convertido en una figura de confianza para los espectadores, que valoran su estilo sobrio y su habilidad para abordar temas complejos con facilidad. Sin embargo, como la mayoría de presentadores de TV3, siempre ha sido muy discreta en cuanto a su vida personal.

La preciosa imagen de Raquel Sans junto a su marido

Espartac Peran ha compartido una foto familiar junto a su esposa Anna Payaró y sus dos hijos, Clàudia y Adrià. En ella, también aparece Raquel Sans acompañada de su misterioso marido, al que por fin ponemos cara, y sus dos hijos.

Raquel Sans fue la encargada de hacer la selfie que muestra a ambas familias, los Sans y los Peran, entre risas y con sus hijos. A la izquierda de Raquel aparecen su hija mayor y su hijo pequeño, mientras que a la derecha están los hijos de Espartac.

En el fondo de la imagen, se puede ver a su esposo, quien sonríe y luce una prominente barba. Aunque no pertenece a TV3, la familia mantiene su privacidad, alejándose del foco mediático. Con esta imagen, se confirma la bonita amistad entre Espartac Peran y Raquel Sans.

Raquel Sans es madre de un niño y de una niña

En 2021, Raquel Sans vivió un divertido momento durante una conexión en directo con Lídia Heredia. Mientras hablaban en vivo, su hijo pequeño apareció en escena. El niño, con el ceño fruncido, intentó captar la atención, y Sans, con total naturalidad, trató de que no apareciera.

Para suavizar la situación, Raquel comentó con humor: "Ya has visto que tenemos un invitado, es un poco complicado". A lo que Lídia Heredia, también con tono relajado, respondió: "Ah, no, no lo he visto... No se ha visto, no se ha visto, Raquel".

Este momento se volvió rápidamente viral. Destacando una vez más lo impredecibles que pueden ser los directos y las situaciones cotidianas que los periodistas enfrentan al trabajar desde casa.

El incidente fue bien recibido por la audiencia, que destacó la naturalidad de la presentadora al manejar la interrupción. Reflejando la realidad de muchas personas que trabajan desde casa.

Gracias a su amplia trayectoria y su compromiso con el periodismo de calidad, Raquel Sans sigue siendo una de las periodistas más influyentes. Consolidando su lugar en los informativos y manteniendo su conexión con la audiencia del canal autonómico catalán