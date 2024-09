Julián Muñoz desvela en su entrevista póstuma la gran verdad de Isabel Pantoja

En un emotivo y revelador episodio del programa ¡De Viernes!, se ha emitido la última entrevista grabada del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, quien falleció el pasado 24 de septiembre. Este testimonio, grabado a petición del propio Muñoz, fue realizado con la intención de aclarar muchas de las incógnitas y rumores que rodearon su vida personal y política. Lo que más ha llamado la atención de la entrevista póstuma de Julián Muñoz es lo que ha desvelado de Isabel Pantoja, de quien ha contado su verdad.

"Esta entrevista la quiero hacer porque se han dicho muchos bulos", explicó Julián Muñoz al inicio de la conversación, mostrándose visiblemente afectado, pero determinado a dejar claras sus últimas verdades.

Uno de los temas más controvertidos que abordó fue su relación con la famosa tonadillera Isabel Pantoja. Según Muñoz, fue responsable de la pérdida de gran parte de su fortuna. "La Pantoja me costó 90 millones de pesetas", afirmó el exalcalde con contundencia.

Julián Muñoz desvela la gran verdad de Isabel Pantoja

Según Muñoz, durante los años que estuvieron juntos, su patrimonio quedó prácticamente en manos de Pantoja. "Mi patrimonio se lo quedó enterito", declaró sin tapujos, dejando claro que la tonadillera fue una de las causas más profundas de su ruina económica.

Julián confesó que le daba dinero todos los meses a Isabel Pantoja para que no se fuese a América y le dejase solo. Y que cuando ya no tenía nada más que ofrecerle, Isabel: "me dejó tirado, en la miseria".

En su testimonio, Julián Muñoz no solo habló de su relación con Isabel Pantoja, sino que también aprovechó la oportunidad para pedir disculpas públicas al pueblo de Marbella. "Pido perdón", comenzó diciendo con un tono de arrepentimiento palpable.

Refiriéndose a los 46 millones de euros que admitió haber robado del ayuntamiento durante su mandato. Este saqueo, que dejó a Marbella sumida en una profunda crisis económica, marcó un antes y un después en la vida de Muñoz.

El exalcalde de Marbella confiesa que su vida ha sido un 'desastre'

Aunque a lo largo de su vida Julián Muñoz enfrentó numerosas batallas en su entrevista dejó entrever que había un problema que aún le quedaba. "Me he curado de todos, pero aún me queda uno", confesó, refiriéndose al conflicto no resuelto con Isabel Pantoja. Esta relación, que comenzó tras su divorcio de Mayte Zaldívar, fue una de las más mediáticas y polémicas de la época, y sigue siendo un tema recurrente en la prensa española.

Durante la entrevista, el exalcalde detalló que, al final de su relación, Isabel Pantoja había quedado en posesión de la mayor parte de sus bienes. A pesar de ello, reconoció que sus propios errores también contribuyeron a su situación actual. "Mi vida ha sido un desastre", dijo, haciendo un balance sombrío de los altibajos que marcaron su paso por la política y la vida pública.

En su despedida, el exalcalde agradeció el apoyo de sus hijos y seres queridos. Dejando claro que, aunque no había podido resolver todos sus problemas, se sentía en paz al estar rodeado de su familia.

Con esta última entrevista, Julián Muñoz buscaba dejar un legado de reflexión y advertencia, reconociendo sus errores y tratando de limpiar su imagen tras una vida marcada por el escándalo. Sin embargo, su nombre seguirá siendo recordado como uno de los protagonistas de uno de los episodios más oscuros de la política española.