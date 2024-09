Felipe VI y la infanta Cristina, pillados en una actitud que provocará un gran revuelo

El rey Felipe VI ha sido el protagonista de un destacado evento cultural al presidir el acto institucional del 50 aniversario del Teatre-Museu Dalí de Figueres, en Girona. Este acto, cargado de simbolismo, marcó un hito importante en la agenda del monarca. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los medios de comunicación fue la presencia de la infanta Cristina en el mismo evento.

El encuentro entre los dos hermanos, aunque discreto, ha generado un enorme interés debido al contexto familiar de la Casa Real. Felipe VI, como presidente de honor de la Fundación Gala-Salvador Dalí, fue recibido por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Su hermana, la infanta Cristina, acudió en calidad de patrona vitalicia de la misma fundación, lo que propició esta inusual coincidencia pública entre ambos.

La imagen de Felipe VI y la infanta Cristina juntos ha despertado un renovado interés en la situación de la monarquía. Esto viene a raíz del contexto mediático turbulento por la reciente filtración de fotos comprometedoras de Juan Carlos I junto a Bárbara Rey. A pesar de este revuelo mediático, Felipe VI ha mantenido un enfoque firme en sus responsabilidades, ignorando los rumores y continuando con su agenda en Girona sin mostrar signos de preocupación.

Felipe VI pudo contemplar varias obras en el museo

El acto conmemorativo en el Teatre-Museu Dalí fue una ocasión marcada por la cultura y el arte. Felipe VI recorrió las instalaciones del museo durante aproximadamente una hora, donde tuvo la oportunidad de disfrutar de tres exposiciones recientemente inauguradas.

Entre las piezas destacadas, el rey pudo admirar la última adquisición del museo, el óleo El naixement de les angoixes líquides. Una obra que refleja el estilo surrealista característico de Salvador Dalí. Al finalizar su visita, el monarca firmó en el libro de honor del museo, dejando constancia de su presencia.

A pesar de compartir espacio en el acto, no se produjo ninguna imagen oficial de Felipe VI y la infanta Cristina juntos durante la celebración. Aunque la actitud de felicidad en la que se les ha visto provocará gran revuelo debido a que están haciendo oídos sordos a las recientes imágenes publicadas de su padre. No obstante, los medios no han dejado de recordar que esta no es la primera vez en los últimos meses que los hermanos han coincidido.

De hecho, una imagen que dio mucho que hablar fue la de ambos llegando juntos a la boda de Victoria López-Quesada. Un gesto que desde la Zarzuela se interpretó como un intento por normalizar las relaciones entre ellos.

El acercamiento entre Felipe VI y la infanta Cristina podría ser una estrategia de la Casa Real

Este aparente acercamiento forma parte de una estrategia más amplia por parte de la Casa Real para proyectar una imagen de unidad y fortaleza en tiempos de desafíos. Aunque la figura de la infanta Cristina ha estado envuelta en controversia, la intención de Felipe VI parece ser la de reintegrar a Cristina de Borbón en la vida pública.

Por el momento, la visita de Felipe VI al Teatre-Museu Dalí, acompañado por su hermana marca un paso importante en este esfuerzo. Solo el tiempo dirá si este gesto es el preludio de un verdadero acercamiento entre ambos hermanos o si se trata de una coincidencia protocolaria.