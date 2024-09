María Pombo se sincera sobre su hijo con Pablo Castellano: ‘Un antes y un después’

María Pombo y Pablo Castellano se han convertido en una de las parejas más queridas del panorama mediático en España. La influencer y el empresario han formado una bonita familia, con sus dos hijos: Martín, de tres años, y Vega, de apenas un año. Ella está encantada con su rol de madre, pero no todo es fácil, especialmente en lo que se refiere a la crianza del pequeño.

Recientemente, a través de varias stories en su cuenta de Instagram, María Pombo ha revelado un problema que enfrentaba con el mayor de sus vástagos. Es más, incluso ha descubierto cómo ha conseguido resolverlo de manera efectiva.

María Pombo destapa cuál es el problema con el pequeño que tiene con Pablo Castellano

María Pombo, que suele mostrar con transparencia su vida familiar, ha compartido una anécdota que muchos padres podrán entender. Ha admitido que, hasta hace poco, su niño apenas le contaba nada sobre su día a día en el colegio.

Lo ha explicado así: “Cada vez que recojo a Martín del cole le hago 1000 preguntas: ¿qué tal tu día?, ¿qué tal con tus amigos?, ¿a qué has jugado?, y ¿qué has comido?”. A lo que ha añadido: “¿Creéis que me responde algo? Nada”.

De este modo, ha mostrado su frustración ante esta situación. Sin embargo, con la ayuda de un sencillo truco que ha descubierto en las redes sociales, ha logrado dar un giro radical a la situación.

María Pombo encuentra una solución a su problema con Martín

El mundo de la maternidad está lleno de desafíos, y María Pombo no es la excepción. En su reciente revelación a través de Instagram, la influencer ha confesado cómo ha conseguido, por fin, que el menor se abra. Sí, que le cuente cosas de su día a día.

La solución a su problema ha venido de una plataforma que la hermana de Marta Pombo conoce bien. De ahí que ha explicado: “El otro día estaba en TikTok y me salió un vídeo que decía: «Si tu hijo no te cuenta nada después del cole, haz esto». El truco está en contarle tú lo que has hecho en el día”.

Este sencillo consejo ha transformado la forma en que María interactúa con el menor. En lugar de bombardear a este con preguntas, ha comenzado a compartir primero lo que ella misma ha hecho durante el día. Ha confesado: “Yo desde entonces, desde hace una semana, le empiezo a contar todo sobre mi vida”.

“En plan: «Martín, no sabes qué rico, he comido macarrones con tomate. Y he estado con mi amiga María». Y, automáticamente, él me dice: «Mamá, he comido lentejas y he jugado»”.

Para María Pombo, este pequeño cambio ha sido todo un descubrimiento, y no ha dudado en compartir su alegría con sus seguidores. Lo ha manifestado diciendo: “Es una tontería, pero a mí me ha funcionado, me ha parecido magia, os lo juro. Es un antes y un después”.

“No sé si será verdad lo que me cuenta, pero por lo menos me habla. Así que estoy muy contenta. Probadlo y me decís”, añadía.

Martín, el primogénito de María y Pablo, ha sido protagonista de varias publicaciones en las redes de ella, quien ha mostrado en repetidas ocasiones lo mucho que disfruta de la maternidad. Sin embargo, como cualquier niño de su edad, está en una etapa en la que es común que los pequeños no siempre sean comunicativos, lo que ha generado preocupación en ella. Ahora, esta nueva etapa en su relación con él supone un alivio y una fuente de satisfacción.