Giro de 180º en la vida de Antonio Tejado tras la nueva revelación de María del Monte

María del Monte ha sorprendido a todos con una revelación inesperada que dará un giro radical a la vida de su sobrino, Antonio Tejado. La cantante, que siempre ha sido muy reservada, dejó entrever que podría estar dispuesta a tomar una nueva postura en su guerra judicial contra Tejado.

El escenario para esta inesperada declaración fue la presentación del nuevo programa de TVE, La bien cantá. Un talent show que buscará al mejor artista de copla de la actualidad y en el que María del Monte será jurado. En el programa compartirá mesa con figuras de renombre como Lucas Vidal y Rayden.

El programa, que estará presentado por Rocío Muñoz, promete rescatar el legado de la copla, un género profundamente arraigado en la cultura española. Para María del Monte, este proyecto es mucho más que una oportunidad laboral; es un motivo de alegría y orgullo personal. "Este nuevo programa es un regalazo para mí porque es un género riquísimo que forma parte de nuestra historia", aseguró la artista.

María del Monte se muestra impresionada con la familia de Julián Muñoz

No obstante, la conversación durante la rueda de prensa no solo giró en torno al programa. María del Monte también fue interrogada sobre unas declaraciones recientes que hizo sobre Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella, en el programa Y ahora Sonsoles. Ante la insistencia de los medios, la cantante aclaró: “No he hablado ni mal ni bien de nadie”, restando importancia a las polémicas.

La cantante se mostró impresionada por la “humanidad y la ausencia del rencor” que habían demostrado los seres queridos del exalcalde, independientemente de las circunstancias judiciales por las que había pasado. “Su familia ha tenido esa humanidad y la ausencia del rencor, independientemente de las cosas judiciales”, señaló con serenidad.

Es aquí donde el nombre de Antonio Tejado cobró inesperado protagonismo en la conversación. Para sorpresa de muchos, María del Monte habló sobre el robo que sufrió en su domicilio, del que Tejado fue el principal acusado. La cantante admitió que, aunque no olvida lo sucedido, está dispuesta a seguir el mismo camino de perdón que observó en la familia de Muñoz.

Las palabras de la artista que darán un giro de 180º en la vida de Antonio Tejado

El caso del robo en casa de María del Monte generó un fuerte revuelo mediático, especialmente porque su propio sobrino había sido señalado como responsable. Aunque los detalles del proceso judicial siguen en curso y la cantante evitó entrar en ellos, sus palabras indican que está dispuesta a sanar. “A lo mejor no olvido, pero perdonar sí, es lo que te lleva a no tener rencor porque memoria tenemos todos”, expresó con sabiduría.

El desenlace de esta historia aún está por ver. Lo único que es seguro es que María del Monte ha dado un paso importante hacia la reconciliación. Ahora le toca a Antonio Tejado reflexionar sobre su futuro.