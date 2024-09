El sorprendente negocio que tiene Quim Masferrer lejos de Barcelona y no lo sabías

Quim Masferrer ha ganado popularidad gracias a su programa El Foraster, donde recorre pequeños pueblos para contar historias locales. Sin embargo, su vida no solo gira en torno a la televisión.

El programa, emitido por TV3, ha logrado un éxito rotundo al mostrar la vida y las historias de los habitantes de pequeños pueblos de Cataluña. Masferrer, con su característico estilo cercano y ameno, viaja por diferentes localidades para descubrir el lado más humano de sus vecinos.

Desde su estreno, El Foraster ha conseguido captar la atención de un amplio público. Destacando por su enfoque original y su capacidad para reflejar la diversidad cultural del territorio catalán. Gracias a esto, Quim Masferrer ha consolidado su lugar en la televisión pública de Cataluña.

El negocio de Quim Masferrer lejos de Barcelona y de El Foraster

Quim Masferrer, uno de los rostros más conocidos de la televisión pública en Cataluña, no solo brilla en la pequeña pantalla. También tiene un fuerte vínculo con su negocio familiar. Su familia es propietaria del restaurante Can Rocà.

Se trata de un emblemático establecimiento situado en Sant Feliu de Buixalleu, en la provincia de Girona. Este restaurante, que tiene una rica historia de más de dos siglos, ha sido un pilar en la vida de la familia Masferrer.

Lamentablemente, como ocurrió con muchos otros locales, Can Rocà tuvo que cerrar temporalmente durante la pandemia de la COVID-19. Las restricciones sanitarias obligaron a suspender sus actividades durante cinco meses, lo que supuso un duro golpe.

Sin embargo, a medida que la situación mejoró y las medidas comenzaron a relajarse, todo cambió. Quim Masferrer y su familia pudieron reabrir las puertas de su querido restaurante en 2021, coincidiendo con la vuelta a la "nueva normalidad".

Desde entonces, Can Rocà sigue siendo un lugar de referencia para quienes buscan disfrutar de la auténtica cocina tradicional catalana. Los clientes destacan la calidad de los platos, así como el ambiente acogedor del lugar.

Los comensales no dudan en elogiar la experiencia culinaria y el trato cercano del personal, haciendo de cada visita un momento especial. Para los aficionados a la buena comida y la tradición, visitar Can Rocà es un plan que no falla.