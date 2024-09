Paola Olmedo traiciona a José María Almoguera en su peor momento: ‘Le he pedido…’

Paola Olmedo está decidida a defenderse de las declaraciones que el nieto de María Teresa hizo sobre ella. No piensa permitir que la guerra entre madre e hijo le salpique y ha decidido dar un paso al frente con una entrevista en TardeAR. Paola ha traicionado a José María justo en su peor momento: “Le he pedido muchas veces sentarme a hablar con su madre”, ha confesado.

Con estas declaraciones, Olmedo señala a su exmarido como el único culpable de que ella y su exsuegra se lleven mal. La esteticista desvía toda la atención de la guerra con su suegra hacia Almoguera, asegurando que “él no ha querido”, que arreglaran las cosas.

Paola Olmedo traiciona a José María en su momento más complicado

Paola Olmedo es la siguiente en tomar la palabra después de la aparición de José María en ¡De Viernes!. Olmedo ha rehusado contestar a la prensa a pie de calle, pero no así a conceder una entrevista en TardeAR. Se suma, por tanto, al circo mediático que arrastran las Campos desde hace meses y cuyo punto álgido se produjo con Almoguera en televisión.

La que fue nuera de la colaboradora está muy dolida con las declaraciones de su expareja y está decidida a contar la verdad. Paola ha traicionado a José María señalándole como el principal culpable de que ella no se hable con la hija de María Teresa Campos. “Le he pedido muchas veces a José María sentarme a hablar con su madre y él no ha querido”, ha confesado.

Con estas palabras, Paola deja claro que su intención era aclarar las cosas con su suegra y encaminarlas hacia la reconciliación. No obstante, fue José María quien le impidió hacerlo, contribuyendo con ello al enfrentamiento entre su madre y la que era su mujer.

La relación entre Paola y Carmen acabó saltando por los aires con los demoledores audios de la esteticista. En ellos, criticaba duramente al clan Campos y provocó un tsunami mediático que afectó a la relación entre madre e hijo. Ahora se ha sabido que Olmedo trató de aclarar las cosas con Carmen, pero no pudo hacerlo por culpa de José María.

Si bien es cierto que Borrego y Terelu admitieron que recibieron un mensaje de disculpa por parte de Olmedo, nunca se produjo un acercamiento familiar. Quizás, si Almoguera hubiera accedido a esa charla, a día de hoy no habría ninguna polémica entre ellos.

Paola Olmedo cuenta su versión

Paola ha sido una de las grandes señaladas en el enfrentamiento entre Carmen y su hijo. “Deja a mi hijo tranquilo”, fueron las palabras que la colaboradora le dedicó hace meses tras la exclusiva sobre el divorcio. “Es el padre de tu hijo, no te olvides nunca”, añadió en defensa de José María a pesar de que ya llevaban tiempo sin hablarse.

Según contó la hermana de Terelu, Paola no tenía “motivos para decir nada de mi hijo”, pero ahora se ha descubierto que no es así. Ya en la exclusiva que dio tras divorciarse de José, Olmedo afirmó que estaba dispuesta a hablar con Carmen “en privado”. Pero la televisiva se mostró reacia a sentarse con la que fue su nuera.

“Jamás ocurrirá sin el consentimiento y autorización de mi hijo”, sentenció, dándole así la razón a Olmedo en sus últimas declaraciones. Paola ha reconocido en TardeAR estar “decepcionada” con José María y que toda esta polémica le está afectando mucho.

Es por ello que ha decidido hablar y contar su versión de los hechos para que todos sepan que sí intentó la reconciliación. Ahora, parece haber cambiado de opinión y, por ahora, no piensa en hacer las paces con su exsuegra. Sobre todo, tras sus últimas declaraciones en ¡De Viernes!.

“Es muy fácil decir «yo no voy a hablar», pero sí insinuar. Si quieres ejercer de abuela, no hables, actúa”, ha sentenciado Olmedo.