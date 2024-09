El nuevo mensaje de Amelia Bono, exmujer de Manuel Martos: ‘La vida me enseñó que…’

Amelia Bono no ha dejado de compartir contenido tras los rumores de reconciliación con el padre de sus hijos. La hija del exministro José Bono repitió hace unos días que mantiene una excelente relación con su ex Manuel Martos.

Pese a no haber dado más explicaciones sobre el tema, lo cierto es que la última publicación de Amelia Bono en Instagram parece ser un reflejo de lo que piensa. La empresaria ha compartido un texto titulado Todo pasa que explica que “cada experiencia es una lección”.

“La vida me enseñó que no hay mal que por bien no venga”, se puede leer en la publicación de la madrileña. Una conclusión a la que Amelia ha llegado tras afrontar diferentes obstáculos a lo largo de su vida.

“La felicidad es una elección”, es otra de las afirmaciones del citado texto que insiste, además, en ver la vida como “un regalo que debemos aprovechar cada segundo”. Un mensaje cargado de optimismo con el que Bono coge impulso para seguir mirando hacia adelante.

La publicación de Amelia Bono deja claro cómo se plantea ahora vida

La influencer está centrada actualmente en sus hijos, en su familia y amigos y en sus proyectos empresariales. Pese a ser madre de familia numerosa, Amelia encuentra hueco para mantener activo su muro de Instagram.

La hija del expresidente del Congreso suele subir vídeos y fotos en las que comenta el look que elige para cada ocasión. Con más de medio millón de seguidores, son muchos los que están pendientes de todas y cada una de sus publicaciones.

Siempre con una sonrisa, Amelia hace suyas las frases que ahora aparecen en sus stories. Aunque han pasado solo unos meses desde que anunciara su ruptura con el padre de sus hijos, Amelia siempre se ha mostrado optimista.

Ella ha elegido la felicidad como bandera y sigue adelante con su vida de la mejor manera. Madre orgullosa de cuatro niños, es habitual que Amelia coincida con su ex, algo que sorprende a muchos.

La ex de Manuel Martos ha elegido ser feliz

“Manu y yo tenemos una relación maravillosa”, decía la pasada semana en la fiesta de Yo Dona de la Mercedes Benz Fashion Week. Pero no es la única que ha puesto en valor la buena relación que existe en esta familia.

Hace solo unos días, era Alejandra Martos quien aparecía ante los medios y confirmaba la buena relación que mantiene con Amelia Bono. “Mi cuñada es familia”, aclaraba confirmando que, aunque su hermano y ella hayan finalizado de forma definitiva su relación, siempre permanecerán unidos.

Queda claro, pues, que Amelia Bono vive el presente y disfruta de lo que la vida le ofrece a cada momento. Una filosofía que pone en práctica y que comparte para que sirva de ejemplo.