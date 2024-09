Amelia Bono lanza un sorprendente mensaje que alegrará a Raphael: 'Manuel y yo...'

Amelia Bono ha vuelto a ser protagonista de rumores sobre una posible reconciliación, después de que ella y Manuel Martos rompiesen hace seis meses. La influencer no ha dudado en explicar qué tipo de relación mantiene en la actualidad con su exmarido. Amelia Bono no ha dudado en lanzar un sorprendente mensaje que alegrará a Raphael: "Manuel y yo tenemos una relación maravillosa".

Amelia Bono y Manuel Martos vistos en público en Marbella

Durante el concierto de Sebastián Yatra en el 'Festival Starlite' en Marbella, cuando los asistentes y medios capturaron imágenes de ambos en una actitud cordial. Lo que despertó nuevamente las especulaciones sobre una reconciliación. Aunque Amelia no tardó en aclarar la situación.

La joven lo hizo a través de sus redes sociales, la hija de José Bono desmintió los rumores con un mensaje contundente. "Que una ex pareja se lleve bien, se respete, puedan salir con amigos, y es más, que se quieran, ¿cuesta tanto aceptarlo y creerlo?", expresó. Dejando claro que no existe una reconciliación sentimental entre ella y el padre de sus hijos.

"Entiendo que para ciertas personas esto no sea fácil de asimilar. Para esa gente solo hay envidia y rabia en su cuerpo. Porque no me explico por qué hacen esto sin tener en cuenta el daño que pueden causar", comentó.

Amelia subrayó que, aunque las apariencias puedan dar pie a malentendidos, su relación con Manuel Martos no ha cambiado desde la separación. Ambos siguen siendo dos personas que, aunque ya no compartan una vida como pareja, mantienen una excelente relación por el bien de sus cuatro hijos: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime.

Este aspecto es uno de los puntos que más preocupa a Amelia y a su familia. En especial a Raphael quien siempre ha mostrado su deseo de que el bienestar de sus nietos sea prioritario.

Amelia Bono lanza un mensaje que alegrará a Raphael

Amelia ha asistido recientemente a la fiesta de Yo Dona en el marco de la 'Fashion Week' de Madrid, donde volvió a abordar la cuestión de su relación con Manuel. Al ser preguntada por los medios sobre la situación actual entre ambos, la influencer no dudó en responder. “Ya no puedes entrar a desmentir o a afirmar siempre todo”, comentó Amelia, en referencia a lo complicado que es tener que aclarar cada rumor o noticia infundada.

Sin embargo, también aprovechó para destacar lo positivo de su situación. "Manu y yo tenemos una relación maravillosa", afirmó, dejando en claro que su relación con Manuel sigue siendo cordial y respetuosa.

La empresaria ha reconocido que no le gusta hacer comunicados públicos sobre su vida privada, pero en esta ocasión sintió la necesidad de hacerlo. “Al final, hay que decir: ‘oye, ya basta, que hay cuatro niños, hay personas a las que se les hace daño’. Pero vamos, todo fenomenal, como siempre, ya sabéis”, concluyó Amelia con serenidad.

Esta buena relación entre Amelia y Manuel es algo que, sin duda, alegra profundamente a Raphael, quien siempre ha priorizado el bienestar de su familia y, especialmente, el de sus nietos. El legendario cantante ha apoyado a su hijo y a su nuera durante todo el proceso de separación.

Amelia también ha reiterado en varias ocasiones el cariño que siente por su suegro, reconociendo su papel fundamental en la vida de sus hijos. Esperemos que la relación familiar siga igual de estable y cordial como siempre nos han mostrado.