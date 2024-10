Dulceida confiesa un secreto a voces tras ser madre con Alba Paul: 'No estoy…'

Hace una semana, Dulceida y su mujer, Alba Paul, daban la bienvenida a su primera hija: Aria Paul Domènech. Dulceida dio a luz a su hija el pasado 15 de octubre, tal y como ella misma publicó en sus redes sociales. Ahora, la pareja y su hija ya están en casa y así lo han hecho saber a través de Instagram.

Tras el nacimiento de su hija, Dulceida ha aprovechado para explicar a sus seguidores como se siente tras dar a luz. Además, ha resuelto una de las preguntas más repetidas de sus seguidores tras el nacimiento de Aria.

Dulceida destapa uno de los secretos más esperados

Dulceida se convirtió en madre hace poco más de una semana. Tras anunciar en redes sociales el nacimiento de Aria, ahora la influencer ha desvelado a sus seguidores como se siente tras dar a luz.

“Nuestra pequeña ya tiene una semana y sigo sin creérmelo”, explicaba Dulceida en el inicio de un comunicado en sus redes sociales. Sin embargo, la influencer quiso aprovechar para hablar sobre como se siente.

“Aunque todavía estoy recuperándome y no estoy muy fina (tengo anemia), no sabría explicaros la felicidad que siento”, aseguraba la influencer. Y es que, al parecer, Dulceida ha sufrido anemia tras dar a luz por cesárea a su primogénita.

Además, Dulceida ha resuelto una de las dudas que más se repetían desde que nació la pequeña: ¿a quién se parece la hija de Dulceida y Alba Paul?. “Me puedo pasar horas mirándola, lo preciosa y buena que es. Se parece mucho a Alba, tiene su boca”, explicaba Dulceida.

Ahora, Dulceida y Alba Paul están viviendo un momento muy ducle junto a su hija Aria. “Estamos viviendo las 3 momentos mágicos, llenos de canciones, pañales, caquitas, paseos por el pasillo infinito cuando llora y mucho amor”, confirmaba la influencer en un comunicado en redes sociales.

Además, la pareja ha explicado que, desde que nació Aria, le han cantado la canción You are my sunshine, de Simon Parry. “Se la cantamos las dos la segunda noche en el hospital y ya todos los días, con letra inventada para ella y todo”, bromeaba Dulceida en redes sociales.