Malú sorprende a Albert Rivera hablando del tema prohibido: 'Un escándalo mediático'

Malú ha sorprendido hablando del tema prohibido: su anorexia. Un episodio que marcó su vida y del que nunca se ha sincerado como hasta ahora. Es por ello que Albert Rivera se ha sorprendido al ver a la cantante hablando con total sinceridad sobre cómo lo vivió.

“Hubiera sido un escándalo mediático y no queríamos que pasara”, ha contado sobre el motivo que le llevó a ocultarlo. Malú ha compartido con Vicky Martín Berrocal este y otros aspectos de su pasado en una de sus entrevistas más sinceras.

Malú desvela lo que hasta ahora solo sabía Albert Rivera

Malú ha sido la última invitada al pódcast A solas con… de Vicky Martín Berrocal, a la que ha concedido su entrevista más personal. En estos últimos años, la vida de la ex de Albert Rivera ha experimentado un cambio notable y ahora afirma sentirse “más asentada como mujer”. “Soy una Malú que ya se ha dado muchas hostias por el camino y ya ha hecho callo”, ha comenzado diciendo.

Precisamente, la artista compartió uno de esos episodios que han hecho que haya salido fortalecida. Ha hablado de la anorexia que sufrió, el tema prohibido y el episodio más complicado de su vida. Esta decisión de sincerarse sobre ese momento clave de su vida sorprende a Rivera porque ella nunca ha hablado de su problema de salud.

“Hubiera sido un revuelo mediático y no queríamos que pasara”, explica desvelando el motivo de que jamás lo haya contado. Durante años, la intérprete experimentó un trastorno alimenticio al que no le dedicó la debida atención. Por sus compromisos profesionales, Malú pasó por alto los primeros indicios de la anorexia hasta que ya fue tarde.

“Trastornos de empezar a comer menos, obsesión por estar delgada, por estar físicamente como tenía que ser, y se me fue bastante de las manos”. La ex de Albert admite que, debido a su trabajo, “no podía concentrarme en eso”, hasta que un día dijo “ya está”. Fue entonces cuando un amigo le recomendó ir a un psiquiatra para tratar su problema de salud.

Malú relata su lucha contra sus problemas de salud

La ex de Albert Rivera continuó contándole a Vicky cómo fue todo el proceso hasta llegar a la plena recuperación. Tras decidir acudir a un especialista, las cosas comenzaron a experimentar un cambio positivo. “Le conté que había tenido trastornos alimenticios, le dije que tenía esa enfermedad y me dio una charla muy chula”, explicó.

Tras hablar con él, el psiquiatra diagnosticó que Malú tenía ciertas “conductas”, pero no se trataba de anorexia. “Tú no eres anoréxica, tú tienes conductas, pero no lo eres, tú tienes otra cosa”, cuenta. A partir de entonces, siguió las pautas del médico y, poco a poco, comenzó a mejorar.

La que fue mujer de Rivera admite que contarlo ha sido terapéutico y reconoce que “nunca lo había contado”. Es por ello que el hecho de que haya decidido hacerlo ha pillado por sorpresa a Albert, quien nunca se pensó que daría ese paso. Sobre todo, después de que la propia Malú le reconociera a Vicky el no saber “cómo contarlo”.

Por fortuna, eso forma parte del pasado y en la actualidad la artista puede decir que logró superar ese duro trance. Una de las lecciones valiosas que ha aprendido de aquel momento es que hay que darle prioridad a la salud mental. “No está mal que nos den de vez en cuando herramientas para gestionar las emociones porque las emociones nos destrozan”, señala.

Ahora que es madre de una niña, Malú es consciente del papel fundamental que desempeñan los padres a la hora de inculcar ciertos valores. Es por ello que procura que la pequeña “se críe libre de miedos y complejos”.