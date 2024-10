Malú habla sin tapujos sobre la hija que tiene con Albert Rivera: 'Todavía es...'

Malú ha reaparecido el pasado jueves 10 de octubre ante los medios con motivo del 30 aniversario de Tacha Beauty. Visiblemente radiante, la ex de Albert Rivera ha confirmado que se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos. Parte de esa felicidad se la debe a su faceta como madre con la que está encantada.

Malú ha hablado sin tapujos de la hija que tuvo con Rivera y ha afirmado que la menor es una fiel seguidora de sus canciones. Eso sí, admite que “todavía es muy chiquitita” para ir a verla a los conciertos.

Malú se sincera sobre la hija que tiene con Albert Rivera

Malú se convirtió hace días en noticia tras salir publicadas unas imágenes con Ángel, un miembro de su equipo donde se les veían muy cómplices. Tras esto, la artista se ha dejado ver en el aniversario de Tacha Beauty y se ha mostrado muy sincera con su actual situación.

Malú estaba radiante y admitía encontrarse fenomenal a pesar de no disponer de todo el tiempo que le gustaría para cuidarse. La artista está dedicada plenamente al cuidado de su hija y confesaba que “toda la prioridad es para ella”. De hecho, sobre la hija que tuvo con Albert Rivera, habló sin tapujos revelando que, a sus cuatro años, ya escucha sus canciones.

“Todavía es muy chiquitita”, añadía, aclarando que, por el momento, no la ha llevado a ninguno de sus conciertos. Un año y medio después de convertirse en madre, Malú regresó a los escenarios en el concierto Para ellas. Fue un momento muy emotivo para la ex de Rivera y admitió estar “histérica” ante el reencuentro con sus seguidores.

Poco después de romper su relación con el expolítico, inició su nueva gira con su disco A todo sí. Todo un canto a las nuevas oportunidades y con un claro y rotundo mensaje a su expareja y padre de su única hija.

Sin embargo, a pesar de haber retomado sus compromisos profesionales, Malú vive por y para la pequeña Lucía. “Toda la prioridad es para ella y, a partir de ahí, lo que quede ya es para ti... pero es maravilloso”, reconocía ayer ante la prensa.

Malú vuelve a sonreír lejos de Albert Rivera

Malú desprendió felicidad en su aparición del pasado jueves. Resulta evidente que atraviesa una buena etapa y que la vida le sonríe tanto en lo profesional como en lo personal. A raíz de sus fotos con Ángel, los reporteros le preguntaron sobre esta nueva ilusión.

“Está todo superbién, todo genial”, admitía aclarando cuál era el motivo de su alegría. “Estoy monísima, no me veis, ¿pinto yo estar mal?”, añadía sin poder ocultar una enorme sonrisa. La cantante no suele pronunciarse sobre su vida sentimental, pero esta vez sorprendió con su actitud.

De igual manera que lo hizo al hablar de la hija que tuvo con Rivera, porque no es muy dada a exponerla a los medios. No obstante, Malú quiso compartir con todos el buen momento por el que atraviesa y presumir de su faceta como madre.

No pudo ocultar lo orgullosa que se siente de la pequeña a pesar de que esto le quite tiempo para ella. Vivir con la menor le resulta “maravilloso”, y más cuando la ve pedir sus temas a Alexa, la asistente virtual. “Se pone las canciones ella sola, dice: «'Póneme' las canciones de mamá, 'alisia'»”, explicaba.

Malú ha logrado hacer borrón de su etapa con Albert tras romper su relación de cuatro años y una crisis que no pudieron superar. Ahora, se encuentra feliz en todos los sentidos y de nuevo enamorada.