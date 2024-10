María José Galera frena 'GH' entre lágrimas para confesarlo todo sobre su hija Laura

Más de un mes lleva la hija de María José Galera viviendo en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. La exconcursante de Gran Hermano conoce bien la experiencia que está viviendo Laura, de hecho ella misma se enamoró de uno de sus participantes.

La hija de la que fue la primera expulsada de la primera edición ha sido de lo más sincera a la hora de expresar sus sentimientos hacia Manu. La joven reconoció que nunca antes nadie le había tocado el alma antes que la piel. Unas sentidas palabras que llegaron a lo más hondo de su compañero.

Mientras tanto, María José Galera es espectadora al otro lado de la pantalla de todo lo que le sucede a su hija. “Es puro corazón. Tengo una hija superbonita”, confesaba a Jorge Javier en la gala del jueves intentando contener el llanto.

María José Galera confiesa cómo es en realidad su hija Laura

"Es una persona que le cuesta mucho expresarse verbalmente y escribe muy bien", continuaba explicando María José Galera sobre la personalidad de Laura. Galera se refería a las palabras que la joven había dedicado a su compañero de reality.

Entonces el presentador ponía el acento en el drama que le ponía a todo este asunto. “Ella es muy sentimental, no dramática”, quiso matizar Galera.

María José aprovechó la ocasión para recordar una decepción amorosa de su hija. “Quizá ha tenido otras relaciones que no la han sabido cuidar”, sentenciaba Galera al hilo de las palabras que dedicaba a su compañero sobre la forma en que la cuida.

Jorge Javier Vázquez insistía en la frase sobre el alma y la piel: “¡Qué cursi!", valoraba el catalán. “Cursi no, profunda. ¿Hay algo malo en tener intensidad?”, respondía contundente la defensora de Laura sin ocultar su enfado.

"Vaya intensidad que tiene", replicaba nuevamente Jorge Javier. "No hay nada malo", remataba Galera, antes de ser interrumpida por otras imágenes en las que aparecía de nuevo su hija.

En la casa, Manu reconoció haber sentido una "conexión increíble" con la hija de María José Galera. “A mí nunca me han cuidado como lo has hecho tú. Pase lo que pase, te quiero tener siempre en mi vida”, aseguraba Laura.

Jorge Javier no puede evitar pronunciarse sobre la hija de María José Galera

Su compañero respondía a esta declaración de intenciones con otra no menos sincera. "Que tú a mí me valores es lo mejor que me ha pasado aquí”, respondía el gaditano.

Fátima, madre de Manu, se mostraba encantada con la relación que ha surgido en la casa de Guadalix de la Sierra: "Me parece perfecto", reconocía. "Le diría que no tuviera miedo, él es muy decente y sincero. Es muy sentimental y le han hecho daño", explicaba, definiendo también a su hijo.

Jorge Javier, atento a las reflexiones de ambas madres, no pudo evitar decir en voz alta lo que pensaba. "Vaya dos que se han juntado", zanjaba el comunicador que daba después paso a un nuevo video.