Laura, hija de María José Galera, descubre algo importante: ‘Es un absoluto secreto’

María José Galera vivió anoche una de sus noches más especiales gracias a Gran Hermano. Su hija, Laura, que continúa participando en el reality, logró destacar por encima de sus compañeros consiguiendo un gran privilegio. Uno muy importante del que dependerá el futuro de sus compañeros en los próximos días.

Tras descubrirlo, Laura ha recibido una advertencia: “Es un absoluto secreto”, le informaba Ion Aramendi. Lo que descubrió la hija de Galera es que, esta semana, tendrá en sus manos “el poder de la salvación”. En las próximas nominaciones, Laura podrá decidir si salvarse a sí misma o a alguno de sus compañeros.

La hija de María José Galera consigue el premio más preciado de Gran Hermano

María José Galera se enteró durante la emisión del Debate de Gran Hermano que Laura, consiguió ganar a sus compañeros. Durante toda la semana, los concursantes han realizado una prueba cuyo resultado se conocía el pasado domingo. Ion informó que había sido la hija de María José la ganadora y, como consecuencia, recibía su premio.

Laura fue llevada al confesionario donde descubrió algo importante: “Es un absoluto secreto”, le advirtió Aramendi. Lo hizo después de informarle que, gracias a su victoria en la prueba semanal, había conseguido un privilegio dentro de la casa. Este privilegio fue ostentar “el poder de la salvación”, que podrá usar en las próximas nominaciones.

El presentador le explicó que con este poder podrá cambiar el rumbo del concurso esta semana. “Podrás salvarte a ti misma o a una de las personas que esté nominada, a la persona que tú elijas, será en la próxima nominación”. La hija de Galera aceptó agradecida esta ventaja y aseguró que lo veía “perfecto”.

Laura aceptó el reto que supone tener un papel determinante en el reality, consciente del peso que recae en ella. No obstante, Aramendi quiso ponerla en alerta y advertirle que no podía desvelar lo que acababa de escuchar. “Es un absoluto secreto, no lo puedes compartir con nadie”, le explicó Ion.

Tras escuchar las palabras del presentador, la hija de María José Galera asintió, dejando claro que sus labios están sellados. Sin embargo, se espera una semana muy complicada para Laura, quien tiene en su poder cambiar el futuro de alguno de sus compañeros.

Las redes reaccionan en contra de la hija de María José Galera

La elección de Laura como la ganadora del privilegio ha hecho reaccionar a los espectadores. La hija de María José Galera ya estuvo nominada y fue expulsada, pero el concurso quiso darle una segunda oportunidad.

Ahora, el hecho de que se haya alzado como ‘Big Bro’ y pueda librarse de la nominación ha provocado la indignación de sus detractores. Acusan a la organización de favorecer a Laura y de tener un trato preferente respecto al resto. “Esta chica tenía que estar fuera ya y solo saben que salvarla, no lo entiendo”, opinaba una seguidora, “la enchufada de este año”, añadía otra.

Durante toda la semana, los habitantes de Guadalix han estado realizando una prueba. Debían luchar por ver quién acumulaba más millas y Aramendi comunicó que Laura había sido la ganadora. Por tanto, recaía en ella el título de ‘Big Bro’ que lleva aparejado un privilegio dentro del concurso.

La suerte de Laura ha sido máxima pues, gracias a su victoria, podrá librarse en el caso de que vuela a estar nominada. Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de polémica y algunos han puesto el foco en la organización. La opinión unánime es que “hacen cualquier cosa por salvarla”.

Pero Laura solo podrá hacer uso de su privilegio si lo mantiene en “absoluto secreto”, y no lo comparte con nadie. Veremos si lo logra y este jueves sorprende a sus compañeros cambiando el curso de las nominaciones.