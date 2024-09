Primer escándalo en 'GH': Maite, la concursante más polémica, se juega la expulsión

Telecinco estrenó anoche una nueva edición de la versión original de Gran Hermano. Un reality que en esta ocasión cuenta con la participación de rostros anónimos que no han tardado mucho en hacerse notar.

Entre todos ellos destaca Maite. La concursante cántabra a la que Jorge Javier recibió caracterizado como en la película Oficial y Caballero metido en la piel de Richard Gere.

Maite, que trabaja como fileteadora de anchoas en la localidad de Ampuero, ya dio que hablar minutos después de su debut. A su llegada a la casa de Gran Hermano ya dejó claro que está dispuesta a darlo todo.

La concursante más polémica de Gran Hermano pone en un aprieto a Mediaset

Se ha presentado como una mujer alegre que no se va a callar nada. Con un estilo muy característico, la cántabra no pasa desapercibida.

Poco después de llegar a la casa de Guadalix Maite tarareaba la sintonía de Sálvame. Una melodía que en Mediaset no quieren escuchar desde que hace algo más de un año cancelaran el programa.

La audiencia de Gran Hermano no tardaba en reaccionar ante lo que consideran una auténtica provocación. Pero no solo eso, los seguidores del reality también ponían el foco en otros aspectos de la concursante. Sus gestos obscenos y sus comentarios no han pasado desapercibidos para el público.

Son muchos los que consideran que algo así podría ser motivo suficiente para que fuera expulsada. Argi Gastaka, concursante de Gran Hermano 14, recibió la máxima sanción por realizar un comentario en el que mostraba su apoyo al regreso de la banda terrorista ETA. “Mediaset no puede pasar por alto este tipo de bromas”, argumentó entonces el citado grupo audiovisual.

Unos años después, en 2015, Los Chunguitos tomaron el mismo camino durante su participación en Gran Hermano VIP. Los hermanos realizaron varios comentarios desafortunados: primero racistas, después homófobos.

"A nadie en este planeta le gustaría tener un hijo maricón", afirmaba José Salazar. Un comentario al que añadió que él preferiría "un hijo deforme o con una enfermedad antes que sea maricón". Mientras tanto, su hermano Juan asentía con la cabeza, mostrando su conformidad con las palabras que acababa de escuchar.

Los cantantes también tuvieron ocasión de explicar una de las cosas más graciosas que han hecho en su vida. En concreto, bromearon con el hecho de haber abandonado "en una gasolinera a un perro que ladraba mucho".

La organización de Gran Hermano, tras ser testigo de lo sucedido, no tardaba en tomar medidas contra los hermanos.

La organización de Gran Hermano ya tiene experiencia en tomar medidas disciplinarias

El mismo camino tomó Álvaro, concursante de la decimoséptima entrega de Gran Hermano. Sus comentarios ofensivos hacia las mujeres y los animales provocaron que la organización no tuviera más remedio que expulsarle.

También cabe recordar a otros concursantes, como Bea, quien en la sexta entrega de Gran Hermano mostró un lenguaje demasiado agresivo ante las cámaras. La legionaria, como también era conocida, llamó "pedazo de zorra e hija de la grandísima put*" a Melania, otra de las participantes de su edición. Unas palabras que terminaron costándole la expulsión.

Habrá que esperar a los próximos días para ver si Maite cruza alguna línea roja más. Seguro que desde Mediaset están muy atentos a todos y cada uno de sus movimientos.