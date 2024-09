Filtran un vídeo de la casa de Isa Pantoja y Asraf Beno y se confirman las sospechas

Isa Pantoja vuelve a estar de actualidad tras filtrarse las imágenes de la nueva casa que comparte con Asraf Beno. En ellas se confirman las sospechas: que no tiene relación con la tonadillera, que han invertido mucho dinero y que tienen en cuenta a Albertito. Además, también queda confirmado que, por el momento, no han pensado en ampliar la familia.

Isa y Asraf están muy ilusionados sobre cómo ha quedado la reforma de su nueva casa. Y no es para menos, pues resulta evidente que han pensado en todos los detalles. “La mayoría de las cosas están hechas por nosotros mismos”, ha explicado la colaboradora a sus seguidores.

Las imágenes de la nueva casa de Isa Pantoja confirman todas las sospechas

Isa Pantoja está de celebración. Tras meses de duro trabajo, por fin han terminado de reformar el hogar que comparte con Asraf Beno. Hace pocas horas, se han filtrado las imágenes de cómo ha quedado la vivienda y se han visto confirmadas todas las sospechas.

Estas no son otras que: no mantiene relación con la tonadillera, que han gastado mucho dinero en reformarla y que han pensado en Albertito. Quizás, una de las más llamativas es que, por el momento, no piensan en ampliar la familia.

Pero vayamos por partes. En primer lugar, la casa está decorada con un gusto exquisito en tonos claros y resalta por su funcionalidad. Desde la cocina, pasando por el salón y los dormitorios, nada está hecho al azar y cuenta con la personalidad de Isa y Asraf.

Sobre todo, en el salón, donde una vitrina recoge algunos de los objetos que marcaron el paso de Beno por Supervivientes. Además de fotos de la pareja e incluso muñecos de ellos encarnados en Jasmín y Aladdin, los personajes de la película de Disney. Lo llamativo de esta estancia es que no hay rastro de ninguna imagen o recuerdo de Isabel Pantoja.

Este detalle confirma que Isa ha preferido no tener a su madre presente, corroborando así que la relación entre ellas está rota. Quien sí tiene un papel protagonista es Albertito, el hijo de Isa y Alberto Isla. La colaboradora ha cuidado al detalle la habitación del pequeño, creando para él una estancia cálida y acogedora, demostrando que están muy pendientes de él.

Pequeños gestos que otorgan a la vivienda en toque personal de la pareja. Incluso la habitación de Albertito cuenta con algunos de sus muñecos preferidos para hacerla más suya.

Para la reforma, Isa ha contado con la ayuda de una interiorista que le ha aconsejado durante todo el proceso. El resultado salta a la vista, así como la gran cantidad de dinero que la pareja ha invertido para conseguir la casa de sus sueños. Muebles de diseño, electrodomésticos de última generación y dos baños totalmente completos y con estilo.

Isa Pantoja no piensa en ampliar la familia

Durante el tour por la nueva casa de Isa, ha llamado la atención que la vivienda carece de una habitación esencial para la pareja. No hay rastro de una estancia destinada a su futuro hijo. Lo que confirmaría las sospechas de que, por el momento, no están buscando ampliar la familia con la llegada de un bebé.

Algo que tanto Isa como Asraf manifestaron hace tiempo que entraba entre sus planes, pero que estas imágenes desmienten. Al menos, Isa no la ha mostrado, pero, teniendo en cuenta que solo queda por enseñar su vestidor, parece que no han contado con ella.

La casa, en su totalidad, destila amor, un amor del que muchos dudaron, pero que con esta reforma queda confirmado. Tanto en el salón como en la habitación principal hay fotos de los mejores momentos de la pareja. De hecho, las fotos que componen sus mesitas de noche son las del día de su boda, día en el que Isabel Pantoja estuvo ausente.