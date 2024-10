Ariadna Oltra se rompe: un presentador de TV3 anuncia que sufre una grave enfermedad

Este jueves pasado, Ariadna Oltra tuvo que enfrentarse a una de sus entrevistas más duras en Els matins. La persona invitada fue un compañero de TV3 muy querido por la audiencia, el cual sufre una complicada enfermedad: ELA.

Estamos hablando de Lluís Pujol, quién fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica hace siete años. Una enfermedad neurodegenerativa que ha cambiado radicalmente su vida.

Lluís Pujol y su drama más desconocido

Lluís Pujol trabajó como periodista en TV3 hasta que la progresión de la ELA, le impidió continuar, en enero de 2020. Actualmente, con 50 años, el periodista no ha vuelto a su trabajo para ejercer su profesión, sino para poner rostro a la dura realidad de vivir con ELA.

Pujol comenzó a notar los síntomas a los 43 años y siguió trabajando hasta los 46, cuando la dolencia lo obligó a dejarlo. Hoy, aunque es pensionista, lucha por seguir sintiéndose útil y vivo, aunque reconoce que extraña poder contribuir más activamente.

"Soy periodista en excedencia, y ahora pensionista. Quise seguir trabajando para sentirme vivo. Ahora me siento vivo, pero echo de menos hacer algo útil en la vida", empezó relatando visiblemente emocionado ante las cámaras de TV3.

Lluís Pujol: "Ahora soy totalmente dependiente"

Aunque su caso es particular, ya que su enfermedad ha avanzado lentamente, sufre una creciente dependencia. Ya no puede vestirse, caminar o comer sin ayuda, y aunque aún intenta mantener su higiene personal, cada día se le hace más difícil.

"Me empezó por las extremidades y ahora ya me afecta al aparato respiratorio y cuando hablo me falta el aire. Los enfermos que tienen la mala suerte de que la enfermedad les empieza por el aparato respiratorio el problema es peor. Ahora soy totalmente dependiente", confesó.

Su familia es su principal apoyo, especialmente su esposa, su madre y sus hijos. No cuenta aún con cuidadores externos. En la entrevista realizada por Oltra, Pujol expresó su agradecimiento a Juan Carlos Unzué por su lucha en favor de la nueva ley.

Lluís Pujol, además, insistió en la urgencia de contar con médicos capacitados para diagnosticar la ELA con rapidez. Un hecho que, desafortunadamente, no es una realidad en todas partes de España.

Pujol también compartió un consejo vital: disfrutar de la vida cada día sin postergar lo importante. A pesar de sufrir ELA, sigue encontrando alegría en actividades como leer, ver películas, viajar con su esposa Sònia y alejarse momentáneamente de la enfermedad.

Sobre el final de su vida, fue claro: no desea depender de máquinas para respirar ni alimentarse por sonda. "Cuando llegue, llegará", afirmó. Su testimonio no solo visibiliza la realidad de quienes viven con ELA, sino que reafirma su enorme legado como comunicador.