Jorge Javier Vázquez confiesa sus sentimientos hacia Kiko Jiménez: 'No es fácil'

Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio sobre el enfrentamiento que mantiene Maite Galdeano con su hija y el novio de esta. El presentador, quien no esconde la debilidad que siente por la madre de Sofía Suescun, ha reflexionado en su blog sobre la entrevista que la navarra ofreció el viernes en Telecinco.

Vázquez se refería a Kiko Jiménez, a quien reconoce "cada vez le tengo más cariño". El catalán asegura que "no es fácil navegar en un barco que intenta capitanear a toda costa Maite Galdeano".

Una reflexión tras la que ha dejado caer una afirmación que contradice su postura inicial. "Todos los protagonistas de este culebrón me caen bien. Últimamente parece que me he comido a Gandhi", sentenciaba con ironía.

Jorge Javier ha insinuado que comprende cómo está Kiko Jiménez

Para Jorge Javier Galdeano es "muy buena actriz" pero cuestiona la actitud que mantuvo de "corderita degollada" durante la citada entrevista. Si bien admite que la navarra no pasa por un buen momento, también está convencido de "que ella cree que tiene toda la razón".

"Reconozco que tengo debilidad por Maite Galdeano", ha vuelto a recordar el popular comunicador. Aun así, en estos momentos es capaz de empatizar con Kiko Jiménez, mal que le pese a Maite.

Vázquez considera que Sofía Suescun es víctima de una madre a la que califica de "profundamente acaparadora". Aun así, la joven es muy inteligente y está demostrando que es capaz de manejar la situación "con delicadeza". Junto a ella, Kiko Jiménez, su novio y firme defensor en estos momentos.

Jorge Javier ha dejado ver entre líneas que, si bien siempre ha tenido más empatía con Maite Galdeano, ahora su postura ha cambiado. No es que haya dejado de sentir debilidad por la madre de Sofía Suescun, sino que también es capaz de ponerse en la piel del resto de protagonistas. Incluso en la de Cristian, hermano de Sofía, por quien también reconoce siente ahora mayor aprecio.

Jorge Javier Vázquez opinó sobre lo que Kiko Jiménez provocaba en Sofía Suescun

Hay que remontarse a 2019, durante la emisión de Gran Hermano VIP 7, para conocer la opinión que Jorge Javier Vázquez tenía sobre Kiko Jiménez. El presentador fue testigo de la reacción de Sofía cuando su novio era expulsado del reality. Entonces Jiménez se vio obligado a dar explicaciones sobre su relación con Estela Grande en la casa de Guadalix.

Al ver Vázquez la actitud de Sofía Suescun en el conflicto afirmó que no la reconocía. El de Badalona insinuó entonces que la hija de Maite Galdeano había caído rendida a los pies del andaluz, perdiendo incluso su esencia. "No te reconozco", le dijo ante la audiencia.

"La Sofía que conocía no tiene absolutamente nada que ver con la Sofía que eres desde que estás con Kiko", sentenciaba. Unas palabras que parecen estar en sintonía con el testimonio aportado por Maite Galdeano sobre el novio de su hija.