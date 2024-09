Miguel Ángel Muñoz no se corta y habla claro de Cristina Pedroche: 'No somos...'

Miguel Ángel Muñoz presentó ayer miércoles 4 de septiembre en el FesTVal de Vitoria su nuevo proyecto profesional como presentador de Pekín Express. El actor coge el testigo de Cristina Pedroche, de quien habló claro ante los reporteros. “No somos íntimos amigos”, confesaba sobre si tiene relación con la mujer de Dabiz Muñoz.

Miguel Ángel reconoce estar entusiasmado con su nuevo trabajo y admite que no ha contactado con Pedroche para recibir consejos de ella. La colaboradora de Zapeando fue una de las últimas presentadoras del formato de aventura que este año ha apostado por Muñoz.

Miguel Ángel Muñoz confiesa qué relación tiene con Pedroche

Miguel Ángel Muñoz regresa a la televisión de manos de la plataforma HBO Max para capitanear la nueva edición de Pekín Express. El exitoso programa de aventura, que contó en sus inicios con Raquel Sánchez Silva, vuelve a la televisión con nuevos retos y concursantes.

Muñoz afronta esta oportunidad con gran entusiasmo y reconocía haberse embarcado sin contar con la experiencia de otros presentadores. Entre ellos, la de Cristina Pedroche, quien ha sido la última en capitanear el formato. “No somos íntimos amigos”, confesaba sin cortarse y hablando claro sobre qué relación tiene con la colaboradora.

Aunque sí reconoce haber coincidido con ella alguna vez, lo cierto es que no les une nada más allá que ser personajes públicos. Pese a ello, Muñoz no cierra la puerta a coincidir con Pedroche y poder compartir sus experiencias al frente del concurso. No obstante, no ha sentido la necesidad de levantar el teléfono para recibir algún que otro consejo de la mujer de Dabiz Muñoz.

Tras unos meses complicados por la delicada situación por la que atraviesa su madre, para el madrileño ha sido una experiencia enriquecedora. Durante varias semanas ha estado siguiendo a los concursantes por los diferentes países: Vietnam, Laos y Camboya. Un total de 2.500 kilómetros cuya duración ha sido de 22 días.

Miguel Ángel no dudó en aceptar el reto nada más recibir la propuesta de la cadena. Sobre todo, porque este trabajo aúna algunas de las cosas que más le motivan: viajar y experimentar situaciones extremas.

Miguel Ángel Muñoz comparte con la presentadora una de sus grandes aficiones

Pese a que Miguel Ángel reconoció no tener ningún tipo de relación con Pedroche, ambos sí tienen algo en común. Desde hace años, Muñoz es un gran aficionado al yoga, disciplina que Cristina realiza con asiduidad. Ambos han compartido en sus perfiles posturas imposibles para mantener un cuerpo atlético y una mente sana.

Además, en una ocasión, el actor confesó la anécdota que protagonizó junto al marido de la presentadora. Miguel Ángel y Dabiz coincidieron en una maratón de San Silvestre y juntos corrieron durante siete kilómetros. “De repente lo perdí y me sacó ventaja”, contó Muñoz sobre cómo el chef arrancó a poco de entrar a la meta.

Coincidencias que ahora se suman al hecho de que el actor y bailarín ha seguido los pasos de Cristina como presentador de Pekín Express. El formato de aventura se estrenará en Max el próximo 20 de octubre con rostros muy conocidos como Gonzalo Miró, Octavi Pujades o Miriam Díaz-Aroca.

Para Miguel Ángel ha sido un sueño presentar el concurso del que reconoce haber podido “vivir una de las grandes experiencias de mi vida”. Tanto se ha implicado, que el madrileño reconoció haber experimentado las mismas pruebas que los concursantes.

Su deseo era poder conocer de primera mano el gran esfuerzo que han necesitado para salir adelante y empatizar con ellos. “De ese modo podría mirarles a la cara”, se justificaba. Además, le ha servido para visitar unos países que siempre había tenido en mente, “siempre he querido hacer esa ruta”, explicó.