Cruce de mensajes entre Iker Casillas y Sara Carbonero: ‘No me gusta…’

Con apenas unas horas de diferencia, tanto Iker Casillas como Sara Carbonero han regresado a sus redes sociales con dos nuevas fotos. Sin embargo, y a pesar de haber compartido sus vidas durante más de 11 años, ambos han optado por ignorarse mutuamente.

Por su parte, el exguardameta del Real Madrid ha compartido con sus más de 20 millones de seguidores de Instagram una foto de su viaje a Nueva York. “Y con esto y un bizcocho, hasta que vuelva otro día. Me gusta Rodri, no me gusta el Balón de Oro”, ha escrito en dicha publicación.

Esta imagen ha sido captada en uno de esos lugares de la Gran Manzana en los que la naturaleza y los edificios se fusionan para crear el escenario perfecto. Para la ocasión, Iker Casillas ha escogido un look deportivo y acorde a las temperaturas de la zona.

Mientras que su exmarido posaba ante los emblemáticos rascacielos de Nueva York, Sara Carbonero ha conmovido a sus seguidores con una tierna imagen. Instantánea que, en cuestión de horas, ha logrado convertirse en viral.

Iker Casillas y Sara Carbonero mandan de forma simultánea dos mensajes a través de sus redes sociales

Unas horas antes de que Iker Casillas pusiera punto final a su escapada por Nueva York, Sara Carbonero ha querido compartir con sus followers de Instagram una foto muy especial. La periodista ha abierto su álbum familiar para mostrar una foto de su más tierna infancia.

En dicha instantánea, captada en Almuñécar en el año 1985, podemos ver a la periodista sobre los brazos de su madre. Pero lo que más ha llamado la atención de dicho post ha sido el escueto pero significativo mensaje que ha escrito a continuación: “Madre” y un corazón rojo.

No obstante, y a pesar de que estaba activo en dicha red social, Iker Casillas ha decidido no reaccionar a la última publicación de su exmujer, Sara Carbonero. Una decisión muy diferente a la que han tomado algunos de los seguidores de la comunicadora.

En apenas unas horas, varios usuarios de Instagram han reaccionado al bonito homenaje que la periodista le ha dedicado a su madre. “Una madre lo es todo, disfrútala mucho” o “la mejor palabra del mundo” son solo algunos de los mensajes que ha recibido.

Sin embargo, hay quienes no han podido evitar destacar el gran parecido que existe entre Sara Carbonero y su madre: “Te pareces muchísimo a ella. Bendita sea la rama que al tronco sale”.

Por su parte, los seguidores de Iker Casillas también han querido apoyar su última publicación. “Leyenda de la selección española y del Real Madrid”, le ha escrito un internauta. “Grande, Iker, comparto tus declaraciones”, ha escrito otro usuario.