Se filtra la edad actual de Àurea Márquez, Gemma en 'Com si fos ahir' y dónde nació

Àurea Márquez es una de las actrices catalanas más consolidadas. Tal vez no sea de las más populares, ni las que más platós de televisión visita, pero su carrera es impecable. De hecho, es probable que muchos de sus seguidores desconozcan dónde nació o qué edad tiene.

Bien, pues los datos confirman que la actriz se conserva muy bien y que dedicarte a lo que te apasiona te quita años de encima. Y es que Àurea Márquez nació en 1969, es decir, cuenta ya con 55 años. Nadie puede llegar que ha superado la cincuentena con éxito y con un aspecto y actitud que la alejan de acercarse a los 60.

La actriz siempre se ha mostrado vital y se agarra a su trabajo como una forma de reivindicar si estilo de vida. Lo cierto es que desde que acabó sus estudios en el Instituto del Teatro no ha dejado de trabajar. Y casi siempre lo ha hecho en la ciudad que la vio nacer: Barcelona.

Àurea Márquez y su larga trayectoria profesional

La catalana nació en la ciudad en la que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. A principios de los años 90 empezó a colarse en sus primeros papeles y desde entonces no ha dejado de trabajar. Podríamos decir que a Barcelona se lo debe todo, su vida y su currículum.

Eso sí, sin talento no se llega muy lejos, así que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su trabajo y esfuerzo. En la actualidad, muchos la reconocerán por interpretar a Gemma en Com si fos ahir. Pero este no es más que otro de los papeles que ha aceptado en su vida.

Los más adeptos a las series de TV3 sabrán que Àurea Márquez se ha colado en sus casas desde hace bastantes años. La actriz ha aparecido en formatos de éxito como La Riera, Ventdelplà o el Cor de la ciutat. También lo hizo en Laberint d'ombres o Poblenou.

Una carrera imparable

Pero por si esto fuera poco, Àurea Márquez también puede presumir de haber dado vida a personajes del cine y el teatro. Todo ello demuestra que pocas cosas se les escapan y que cualquier reto por cumplir le parece apasionante. Quién saber cuál será el próximo papel que aceptará interpretar.

De todas formas, sabiendo y repasando su carrera, queda claro que será en Barcelona. Desde allí se sienta en casa y cuenta con un respaldo cómodo para compaginar trabajo y familia. Àurea Márquez trabaja paso a paso y sin hacer demasiado ruido, pero siempre apuntando a la luna.