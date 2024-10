Isabel Jiménez habla más claro que nunca sobre Sara Carbonero: ‘No era capaz’

Isabel Jiménez ha vuelto a hablar durante un nuevo evento sobre la gran amistad que le une a Sara Carbonero. Momento que ha aprovechado para desvelar la petición que le hizo a sus jefes en relación con el discurso de su amiga sobre su cáncer: “No era capaz”.

El pasado 16 de octubre, Sara Carbonero logró conmocionar a la presentadora de Informativos Telecinco. Y todo a raíz de un emotivo discurso que pronunció durante la última gala Elle For Hope.

Tanto es así que cuando sus jefes le dijeron que iban a sacar la noticia en su última emisión, Isabel Jiménez no se lo pensó dos veces a la hora de hacerles una importante petición:

“Yo sé lo que había detrás de cada palabra. Así que, cuando al día siguiente mis jefes me preguntaron si lo podían dar, les dije que no iba a poder, porque no era capaz. Pensé que podía recomponerme… Es que han sido años duros”, ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press.

Isabel Jiménez asegura que no fue capaz de dar la noticia sobre Sara Carbonero

Este lunes, durante su última aparición pública, Isabel Jiménez ha hablado más claro que nunca sobre su amiga, Sara Carbonero. Tanto es así que no ha tenido reparos en compartir públicamente la petición que hizo a sus jefes un día después de la última gala Elle For Hope.

Tal y como ha reconocido la comunicadora, no se veía “capaz” de dar la noticia de las palabras de su amiga en Informativos Telecinco. Y todo a consecuencia del vínculo tan especial que las une.

Durante todos estos años, Isabel Jiménez y Sara Carbonero han dejado al descubierto en más de una ocasión su fuerte amistad. Ahora, y como era de esperar, la presentadora de Mediaset ha vuelto a presumir de su relación ante las cámaras de dicha agencia de noticias.

“Somos hermanas de vida. El momento[su discurso del cáncer]lo viví con ella. Yo me alegro de todo lo bonito que le pase en la vida, y ella por mí”, reconoció. Por su parte, y después de que Isabel Jiménez haya sido galardonada con el Premio Ondas 2024 a Mejor Presentadora, Sara Carbonero ha regresado a sus redes sociales.

El pasado jueves, 24 de octubre, Sara Carbonero compartió en Instagram una emotiva publicación. En ella, felicitó a su gran amiga por su último logro profesional.

“El trabajo y el esfuerzo durante todos estos años han tenido su recompensa. No conozco a nadie que ame tanto su profesión y que se haya sacrificado más en todos los sentidos por dar siempre lo mejor”, reconoció.