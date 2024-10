Sorpresa en el Camp Nou: Ansu Fati ya tiene precio y recibe la primera oferta

A Ansu Fati se le están acabando los comodines. El hispano-guineano se ganó la confianza de Hansi Flick durante la pretemporada y el técnico alemán decidió apostar por él, convirtiéndose en su único valedor. Sin embargo, su apuesta parece estar no dando frutos, pues es evidente que no ha conseguido recuperar la mejor versión del '10' del Barça.

Ansu Fati apenas ha disputado 132 minutos en lo que llevamos de temporada y se ha convertido en la última opción para Flick en la parcela del ataque. Con todo, parece ser que, si de aquí a enero no cambia la situación, lo mejor sería poner punto y final a su aventura en el FC Barcelona. Desde luego, su objetivo es el de triunfar en la Ciudad Condal, pero, por ahora, está a años luz de lograrlo; y en el club no van a darle tanto crédito.

En este orden de ideas, vuelven a aparecer algunos equipos interesados en conseguir contratar a Ansu Fati. De hecho, son los mismos que ya estuvieron a punto de hacerlo el pasado mercado estival. Y el club que más empeño está poniendo en ficharle es el Sevilla, que ya sabe cuáles son las exigencias del Barça.

El Barça reduce la exigencia y el Sevilla se aprovecha

Hace un par de veranos, Laporta tenía la intención de dejar salir a Ansu Fati a cambio de una gran cantidad de dinero, pues, por aquel entonces, tenía un cartel abismal. Sin embargo, su valor de mercado ha bajado considerablemente hasta ubicarse ahora en cotas más que asumibles para cualquier club que se interese. De hecho, El Nacional asegura que son 25 millones los que el Barça estaría dispuesto a aceptar para dejar escapar a esta promesa que nunca llegó a convertirse en realidad.

No obstante, el Sevilla no anda especialmente sobrado de dinero tampoco y sí que pretenden conseguir su llegada, aunque en forma de cesión. El Barça, aunque evidentemente prefiere traspasarle, no descarta en absoluto aceptar un préstamo, por lo que el acuerdo no se antoja para nada lejano. Ahora, pues, Ansu Fati tiene un par de meses para darle una vuelta casi milagrosa a la tesitura y volver a mostrarse tan resolutivo como lo hizo hace algunas temporadas.

Durante el mes de octubre, Ansu Fati ha tenido minutos en todos los partidos que se han disputado a excepción del Clásico. Incluso fue de la partida inicial cuando el Barça recibió la visita precisamente del Sevilla. Eso sí, fue titular porque el escenario de aquellas fechas exigía una rotación por el cúmulo de partidos al que estaba sometido el equipo culé.

Al Sevilla, por su parte, no le iría nada mal contar con un jugador de las prestaciones de Ansu Fati, pues justo se acaba de lesionar su extremo titular, Ejuke. Además, el fondo de armario del Sevilla no es precisamente muy abultado. Por otro lado, tendría de técnico a un García Pimienta que ya le conoce de las categorías inferiores del Barça.