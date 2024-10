Hansi Flick apunta, Deco dispara: se va en enero para fichar por el Sevilla o Porto

La llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça le ha cambiado la cara al equipo. En la Liga está líder en solitario siendo el club más realizador de la competición. En la Champions, el Barça comenzó con una dura derrota contra el Mónaco pero se sobrepuso y ha sellado 2 victorias con goleadas incluídas, la última al Bayern de Munich.

Todo el engranaje funciona a la perfección, todas las líneas están impecables y lógicamente la delantera no es menos y se está saliendo. La competencia es máxima con Yamal, Lewandowski y Raphinha como titulares, y Ferran Torres esperando oportunidades. Ansu Fati, por su parte, ha perdido protagonismo, incluso en los partidos que Hansi Flick ha optado por hacer rotaciones, Ansu no ha acabado de aprovechar sus oportunidades.

Cada vez está más claro que Ansu Fati no entra en los planes de Hansi Flick, su rendimiento no está siendo el esperado y sus lesiones no ayudan. Esta falta de confianza ha desatado todo tipo de rumores y parece que una salida del Barça el próximo enero va tomando forma. Deco ya habría comenzado a trabajar para encontrar posibles soluciones para Ansu Fati.

El Sevilla podría ser la salvación de Ansu Fati

Ansu Fati necesita jugar, el delantero apostó en verano por quedarse en el Barça, confiando en recuperar su mejor nivel. Han ido pasando los meses y Hansi Flick le ha dado solo 28 minutos de juego, demostrando una clara desconfianza en Ansu. El Sevilla podría ser el club que aliviara, en gran medida, la situación del canterano, necesitan delanteros y los andaluces podrían darle los minutos que necesita.

El Sevilla sería el mejor posicionado para hacerse con la cesión de Ansu Fati. El Sevilla ya demostró interés en Ansu el pasado verano, pero al final, el Barça desestimó la operación. Ahora, Hansi Flick estaría por la labor de ceder al delantero y parece probable que se pueda llegar a un acuerdo.

El Porto, otra opción para Ansu Fati

También se ha rumoreado que el Porto podría estar interesado en la cesión de Ansu Fati, las buenas relaciones con Deco podrían propiciar la cesión. En las próximas semanas se espera que tanto el Barça como el jugador se sienten para analizar las diferentes propuestas. El jugador tendrá la última palabra para escoger el destino que más le seduzca y le motive.

Es cierto que la última lesión que se produjo en verano le cerró las puertas de los amistosos y la gira americana. A Ansu Fati le costó encontrar la forma y ahora, recuperado, tampoco está teniendo los minutos deseados. Ansu queda a la espera de su salida en enero, para buscar de nuevo relanzar su carrera a base de minutos que en el Barça no llegan.