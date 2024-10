La inesperada reacción de Vinícius Júnior ante la terrible DANA en Valencia: 'Tod...'

Vinícius Júnior ha sido el gran protagonista de las últimas horas a raíz de la viral gala del Balón de Oro, pero ahora ha vuelto a escena con una reacción inesperada. Vinícius Júnior no se ha cortado ni un pelo a la hora de emitir un comunicado en sus redes sociales ante la terrible DANA que afecta a partes del territorio español. Valencia, Albacete y Málaga son las más afectadas por el momento, pero no se descarta que el desastre natural se extienda por el resto de la península ibérica.

Vinícius Júnior no guarda una buena relación con Valencia, territorio en el que se vio gravemente insultado por parte de la afición del Valencia CF. Ahora bien, Vinícius Júnior no ha tenido ningún reparo a la hora de reaccionar y mandar un mensaje a todas aquellas víctimas y personas afectadas por la DANA. A pesar de que el futbolista brasileño está viviendo unas horas complicadas tras no ganar el Balón de Oro, Vinícius Júnior se ha acordado de las personas afectadas por la DANA.

El Real Madrid debería jugar este próximo fin de semana contra el Valencia en partido de LaLiga EA Sports, pero fuentes valencianistas confirman que es "más que probable que se aplace". Tras la tragedia natural sufrida en Valencia a causa de la DANA, personalidades como Vinícius Júnior están mostrando su preocupación por las consecuencias provocadas por este desastre natural.

La relación entre los aficionados del Valencia CF y Vinícius Júnior no es la mejor, pero eso no ha evitado la tierna reacción del futbolista brasileño, conmocionado por la DANA. Vinícius Júnior, a raíz de un comunicado del Real Madrid en el que expresan su pésame por los fallecidos y la compasión con las circunstancias, ha aprovechado para enviar ánimos.

Vinícius Júnior lo ha hecho a través de una publicación en 'X' (antes Twitter) en la que ha transmitido su apoyo incondicional a los afectados por la DANA en Valencia. "Mucho ánimo a todos", ha publicado el delantero brasileño en sus redes sociales.

Vinícius Júnior no ha sido el único jugador del Real Madrid en reaccionar al desastre provocado por la terrible DANA: también han publicado mensajes jugadores como Modric o Thibaut Courtois.