La derrota del Real Madrid en el Clásico ante el Barça, por un contundente 0 a 4, ha encendido las alarmas en el club blanco. Antes de este partido, el equipo ya había mostrado signos de fragilidad defensiva y una alarmante falta de juego. Con numerosas lesiones en la zaga y decisiones tácticas cuestionables de Carlo Ancelotti en la línea de ataque, el Madrid atraviesa una crisis que ha agitado los ánimos en el vestuario.

Uno de los más señalados es Jude Bellingham, quien fue un rayo de esperanza la temporada pasada, pero que, sorprendentemente, aún no ha logrado marcar en este curso. El inglés, que firmó un año de debut espectacular anotando más de 20 goles, parece estar atrapado en un esquema que no le permite brillar.

A pesar del esfuerzo de los jugadores por revertir la situación, Carlo Ancelotti parece decidido a mantener su enfoque. No es amigo de los cambios, por lo que normalmente se suele dejar en el banquillo a futbolistas de enorme calidad. Una decisión que para Jude Bellingham es incomprensible si tenemos en cuenta sus declaraciones del año pasado.

Adiós Real Madrid: Carlo Ancelotti se lo carga, Jude Bellingham no lo entiende

El vestuario del Real Madrid, y en particular Jude Bellingham, no entiende por qué Arda Güler no está obteniendo más minutos en el primer equipo. El turco demostró en poco rato de lo que es capaz en el tramo final de la última liga, pero este año ha desaparecido. Tan solo ha podido jugar el 25% de los minutos en LaLiga y no sería descabellado pensar en su salida pese a las palabras de Bellingham hace justo un año.

En concreto, Jude Bellingham elogió a Arda Güler, afirmando que "el Real Madrid tiene un jugador fantástico con potencial para ser mejor que yo. En los entrenamientos ya se le ve haciendo cosas increíbles y apenas acababa de cumplir los 19 años". Sus declaraciones subrayan la confianza que tiene en el talento del turco, que a sus 19 años ya muestra destellos de calidad.

A pesar de las buenas palabras de Jude Bellingham, la realidad es que Arda Güler se encuentra relegado a un papel secundario en la rotación de Carlo Ancelotti. La falta de oportunidades no solo frustra al jugador, sino también a sus compañeros, quienes ven cómo el potencial de Arda podría ser un activo valioso. Las decisiones de Ancelotti, que parecen no aprovechar el talento de este joven, están provocando descontento en el vestuario.

Con el futuro de Arda Güler cada vez más incierto, la situación en el Real Madrid se vuelve crítica. La incapacidad de Carlo Ancelotti para adaptarse a las circunstancias pone en jaque el rendimiento del equipo. La afición y los jugadores, incluido Bellingham, esperan que esta situación cambie antes de que sea demasiado tarde para el futuro del club.